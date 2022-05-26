Обстрел Харькова. Число жертв и раненых увеличилось, среди пострадавших – девятилетний ребенок

"Сегодня враг коварно обстрелял Харьков. Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлова поля. Погибли семь мирных жителей, 17 получили ранения, среди них девятилетний ребенок", – сообщил Синегубов. Ранее было известно о четырех погибших и семи пострадавших.
По его данным, российские оккупанты обстреливали город артиллерией и реактивными системами залпового огня.
"Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без необходимости не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и быть при таких сигналах в укрытиях. Расслабляться, поверьте, еще очень рано", – добавил Синегубов.
Общественное сообщило, что в результате ударов загорелись киоск и автомобиль, также СМИ показало кадры оказания помощи раненым (Осторожно, есть тяжелые кадры).
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 19 мая, захватчиками оккупировано до 25% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
По информации Синегубова на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.
Синегубов говорил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области. Сегодняшний обстрел областного центра – самый мощный за последние дни.