Обстрел Харькова. Число жертв и раненых увеличилось, среди пострадавших – девятилетний ребенок

РФ обстреляла Харьков артиллерией и РСЗО, сказал Синегубов (на фото – последствия предыдущих обстрелов города) Фото: ЕРА

"Сегодня враг коварно обстрелял Харьков. Под ударами оказались Шевченковский и Киевский районы, район Павлова поля. Погибли семь мирных жителей, 17 получили ранения, среди них девятилетний ребенок", – сообщил Синегубов. Ранее было известно о четырех погибших и семи пострадавших.

По его данным, российские оккупанты обстреливали город артиллерией и реактивными системами залпового огня.

"Враг снова коварно терроризирует гражданское население. Еще раз прошу всех без необходимости не находиться на улицах. Прислушиваться к сигналам тревоги и быть при таких сигналах в укрытиях. Расслабляться, поверьте, еще очень рано", – добавил Синегубов.

Общественное сообщило, что в результате ударов загорелись киоск и автомобиль, также СМИ показало кадры оказания помощи раненым (Осторожно, есть тяжелые кадры).