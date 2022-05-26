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"В Украине решается судьба всех европейцев". Зеленский заявил, что Латвия воспринимает борьбу Украины за свободу как свою собственную

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Силой оружия в войне РФ против Украины определяется то, что будет доминировать в Европе в ближайшие десятилетия, отметил Зеленский
Силой оружия в войне РФ против Украины определяется то, что будет доминировать в Европе в ближайшие десятилетия, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Латвия воспринимает борьбу Украины за свободу в войне против РФ как "свою собственную борьбу".

Об этом 26 мая в обращении к парламенту Латвии, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента (ОПУ), заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"И это действительно так, потому что именно сейчас и именно у нас, в Украине, решается судьба всех нас, всех европейцев. Именно силой оружия в войне, начатой Россией против нашего государства, против Украины, и одновременно против свободы всех своих соседей, определяется то, что будет доминировать в Европе в ближайшие десятилетия, – сказал президент. – Или это будет справедливость для каждого народа, которой мы с вами хотим. Или России удастся сделать снова главными для разных народов слова "оккупация", "репрессии", "депортация".

Зеленский поблагодарил Латвию за "решительность", с которой она стала "на сторону справедливости".

"Еще в 18.00 23 февраля в Украину прибыли [ПЗРК] Stinger из Латвии. Оружие, которое мы получили от вас, уже с первых часов полномасштабной агрессии России начало спасать жизни наших людей. Пока многие колебались, искали отговорки, вы были среди действовавших. И продолжаете сейчас помогать нам по максимуму. И в оборонной сфере, и поддержкой санкциями, и гуманитарной поддержкой, и чрезвычайно теплым отношением к нашим гражданам, нашедшим временное убежище в Латвии. Украина всегда будет помнить вашу помощь", – отметил глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/716565632796515/

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину ночью 24 февраля, сказав, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил 12 апреля, что Россия – единственная страна, которая нуждается в денацификации.

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал создать специальный суд или трибунал для расследования преступлений россиян против Украины.

21 апреля Сейм Латвии единогласно признал российскую агрессию геноцидом украинского народа.

25 мая во время Украинского завтрака в Давосе Левитс поддержал предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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