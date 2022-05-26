"В Украине решается судьба всех европейцев". Зеленский заявил, что Латвия воспринимает борьбу Украины за свободу как свою собственную

Силой оружия в войне РФ против Украины определяется то, что будет доминировать в Европе в ближайшие десятилетия, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Об этом 26 мая в обращении к парламенту Латвии, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента (ОПУ), заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"И это действительно так, потому что именно сейчас и именно у нас, в Украине, решается судьба всех нас, всех европейцев. Именно силой оружия в войне, начатой Россией против нашего государства, против Украины, и одновременно против свободы всех своих соседей, определяется то, что будет доминировать в Европе в ближайшие десятилетия, – сказал президент. – Или это будет справедливость для каждого народа, которой мы с вами хотим. Или России удастся сделать снова главными для разных народов слова "оккупация", "репрессии", "депортация".

Зеленский поблагодарил Латвию за "решительность", с которой она стала "на сторону справедливости".

"Еще в 18.00 23 февраля в Украину прибыли [ПЗРК] Stinger из Латвии. Оружие, которое мы получили от вас, уже с первых часов полномасштабной агрессии России начало спасать жизни наших людей. Пока многие колебались, искали отговорки, вы были среди действовавших. И продолжаете сейчас помогать нам по максимуму. И в оборонной сфере, и поддержкой санкциями, и гуманитарной поддержкой, и чрезвычайно теплым отношением к нашим гражданам, нашедшим временное убежище в Латвии. Украина всегда будет помнить вашу помощь", – отметил глава государства.