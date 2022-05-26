"Тогда у России не будет никакого шанса". Зеленский назвал принцип, из-за которого заработает европейское единство

Видеозапись выступления Зеленского опубликовал в Facebook Офис президента Украины (ОПУ).
"Мы должны абсолютно четко и на всех уровнях бороться за принцип: "Каждый народ имеет значение, интересы ни одного из народов нельзя проигнорировать, предать или обменять на что-то"… Когда этот принцип будет уважаться действительно всеми, вовсю, тогда заработает европейское единство. И тогда у России не будет никакого шанса ни в войне против Украины, ни в войне против любой другой страны Европы", – сказал глава государства.
По словам Зеленского, когда говорят, что Украине не надо давать оружие, необходимое для победы, то имеется в виду, что украинский народ "имеет меньше значения, чем другие народы, которым такое оружие уже предоставили или которые могут им распоряжаться".
"Когда нам говорят, что мы должны отдать часть нашей земли, потому что это якобы "необходимый компромисс", это значит, что наш народ считают менее достойным того, чтобы учесть его интересы, – отметил президент. – Серьезно ведутся разговоры, что можно провести разграничительные линии по телу суверенного государства. Якобы необходимы уступки для того, чтобы "умиротворить" агрессора… И это об Украине, которая четвертый месяц обороняется в войне против армии, по мощности – второй в мире".
Когда Украину просят еще "немножко подождать в приемной Евросоюза" – годы или десятилетия, – не соглашаясь предоставить полноправное членство, а некоторые страны еще сомневаются и относительно статуса кандидата для Украины, то "это только подчеркивает, что не работает принцип уважения к каждому народу", считает Зеленский.
"А должен работать", – резюмировал президент.
Советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" президенту РФ Владимиру Путину, который 24 февраля объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" страны. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая выразил мнение, что Украина должна быть готова уступить часть своей территории России в ходе мирных переговоров по прекращению войны.
По его словам, переговоры между РФ и Украиной "должны начаться в ближайшие два месяца, прежде чем они создадут потрясения и напряженность, которые будет нелегко преодолеть". В идеале "разделительной линией должен быть возврат к прежнему статус-кво", а продолжение войны после этого "будет не за свободу Украины", а "новой войной против самой России", добавил экс-госсекретарь США.
Статус-кво, о котором заявил Киссинджер, подразумевает, что Украина должна согласиться на мирное соглашение, чтобы восстановить ситуацию на момент начала вторжения РФ 24 февраля, когда Россия формально контролировала оккупированный полуостров Крым и неофициально – часть Донецкой и Луганской областей.
"По всем этим геополитическим соображениям тех, кто советует Украине что-то отдать России, "великие геополитики" всегда не хотят видеть обычных людей. Обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира", – отреагировал на слова Киссинджера Зеленский.
Он добавил, что украинцы "должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась стойкая привычка – принимать во внимание Украину". "Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами спешащих на очередное свидание к диктатору", – резюмировал президент.