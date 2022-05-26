"Тогда у России не будет никакого шанса". Зеленский назвал принцип, из-за которого заработает европейское единство

Каждый народ имеет значение, интересы ни одного из народов нельзя проигнорировать, предать или обменять на что-то, отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Видеозапись выступления Зеленского опубликовал в Facebook Офис президента Украины (ОПУ).

"Мы должны абсолютно четко и на всех уровнях бороться за принцип: "Каждый народ имеет значение, интересы ни одного из народов нельзя проигнорировать, предать или обменять на что-то"… Когда этот принцип будет уважаться действительно всеми, вовсю, тогда заработает европейское единство. И тогда у России не будет никакого шанса ни в войне против Украины, ни в войне против любой другой страны Европы", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, когда говорят, что Украине не надо давать оружие, необходимое для победы, то имеется в виду, что украинский народ "имеет меньше значения, чем другие народы, которым такое оружие уже предоставили или которые могут им распоряжаться".

"Когда нам говорят, что мы должны отдать часть нашей земли, потому что это якобы "необходимый компромисс", это значит, что наш народ считают менее достойным того, чтобы учесть его интересы, – отметил президент. – Серьезно ведутся разговоры, что можно провести разграничительные линии по телу суверенного государства. Якобы необходимы уступки для того, чтобы "умиротворить" агрессора… И это об Украине, которая четвертый месяц обороняется в войне против армии, по мощности – второй в мире".

Когда Украину просят еще "немножко подождать в приемной Евросоюза" – годы или десятилетия, – не соглашаясь предоставить полноправное членство, а некоторые страны еще сомневаются и относительно статуса кандидата для Украины, то "это только подчеркивает, что не работает принцип уважения к каждому народу", считает Зеленский.

"А должен работать", – резюмировал президент.