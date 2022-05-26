Зеленский: Когда в 1938 году семья Киссинджера спасалась из Германии, от него тогда не слышали, что надо адаптироваться к нацистам

Об этом 25 мая в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента (ОПУ), рассказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине. Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь. Несмотря на разрушенные города. И несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере. Россия сделала все это в Европе. Но все равно в Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин [бывший госсекретарь США Генри] Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждения России от Европы", – сказал Зеленский.

Такое впечатление, отметил президент, что "у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938 год, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене".

"Кстати, в реальном 1938 году, когда семья господина Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что надо вроде бы адаптироваться к нацистам, вместо того, чтобы спасаться или бороться с ними", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, в некоторых западных СМИ начали появляться "симптоматические редакционные статьи" о том, что Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир.

"По всем этим геополитическим соображениям тех, кто советует Украине что-то отдать России, "великие геополитики" всегда не хотят видеть обычных людей. Обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Надо всегда видеть людей. И помнить, что ценности – это не просто слово", – парировал Зеленский.

Он добавил, что украинцы "должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась стойкая привычка – принимать во внимание Украину".

"Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами спешащих на очередное свидание к диктатору", – резюмировал президент.

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