The New York Times заявила, что Украине, возможно, придется принимать "болезненные территориальные решения". Подоляк пригласил редакцию "на кофе" в Бучу

Подоляк: Решение о том, как закончится война, будут принимать только два субъекта: народ Украины и президент Фото: president.gov.ua

Газета, в частности, пишет, что американцы сочувствуют страданиям Украины, но "народная поддержка войны вдали от берегов США не будет продолжаться бесконечно", и "инфляция является гораздо более серьезной проблемой для американских избирателей, чем Украина, и перебои с глобальными рынками продовольствия и энергоносителей, вероятно, будут усиливаться".

"Заманчиво рассматривать ошеломляющие успехи Украины в борьбе с российской агрессией как признак того, что при достаточной американской и европейской помощи Украина близка к тому, чтобы отбросить Россию на ее позиции до вторжения. Но это опасное предположение", – пишет газета.

Редакция The New York Times считает, что военная победа Украины над Россией, в результате которой Украина вернет себе всю территорию, оккупированную РФ с 2014 года, "не является реалистичной целью".

"Хотя планирование и боевые действия России были на удивление небрежными, Россия остается слишком сильной, а Путин вложил слишком много личного престижа во вторжение, чтобы отступить", – считают журналисты.

По их мнению, "нереалистичные ожидания" могли еще больше вовлечь США и НАТО в "дорогостоящую и затяжную войну".

"Россия, какой бы потрепанной и неумелой она ни была, по-прежнему способна причинить Украине неисчислимые разрушения и по-прежнему является ядерной сверхдержавой с обиженным, нестабильным деспотом, который не проявляет особой склонности к урегулированию путем переговоров", – говорится в статье.

Журналисты заявили, что именно украинцы "должны принимать трудные решения", ведь именно они сражаются, умирают и теряют свои дома в результате российской агрессии, и "именно они должны решать, как может выглядеть окончание войны".

"Если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс. [...] Поскольку война продолжается, Байден также должен ясно дать понять президенту Владимиру Зеленскому и его людям, что есть предел тому, как далеко США и НАТО зайдут в противостоянии с Россией, а также пределы оружия, денег и политической поддержки, которую они могут оказывать. Крайне важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистичной оценке его средств и того, сколько еще разрушений Украина может выдержать. Столкновение с этой реальностью может быть болезненным, но это не умиротворение. Это то, что правительства обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной "победой", – говорится в статье.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала "Дом" 20 мая раскритиковал этот материал.

"Я считаю, что это очень странные заявления. Очень круто, когда ты сидишь где-то в теплом кабинете, пьешь кофе, такой надутый парнишка или девушка и рассуждаешь о глобальных мировых проблемах. "Что там какая-то Украина? Пусть что-то отдаст" и так далее... А не хочет ли этот человек, который говорит: "Давайте вы что-то уступите", приехать сюда и поговорить с семьями, у которых нагло убили или изнасиловали их родных и близких? Не хочет поговорить с ними? The New York Times, какая проблема? Здесь кофе попьешь, посидишь в Буче, посидишь с ними в их домах разрушенных, поговоришь им: "Как это? Не хотите отдать? Вам же какая разница? Да отдайте им Херсонскую область. Они же такие простые эти ребята русские. Они сегодня у вас забрали часть Донецка и Луганска, Крым забрали", – сказал Подоляк.

По словам советника, если Украина пойдет РФ на уступки, Россия в дальнейшем захочет захватить еще больше украинских территорий.

"Решение о том, как закончится война, будут принимать только два субъекта: народ Украины и президент", – сказал он.