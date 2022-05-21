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ВОЙНА В УКРАИНЕ

The New York Times заявила, что Украине, возможно, придется принимать "болезненные территориальные решения". Подоляк пригласил редакцию "на кофе" в Бучу

Подоляк: Решение о том, как закончится война, будут принимать только два субъекта: народ Украины и президент
Подоляк: Решение о том, как закончится война, будут принимать только два субъекта: народ Украины и президент
Фото: president.gov.ua

Американская газета The New York Times в редакционной статье "Война в Украине усложняется, а Америка не готова", опубликованной 19 мая, выразила мнение, что Украине для достижения мира в войне с РФ придется "принимать болезненные территориальные решения".

Газета, в частности, пишет, что американцы сочувствуют страданиям Украины, но "народная поддержка войны вдали от берегов США не будет продолжаться бесконечно", и "инфляция является гораздо более серьезной проблемой для американских избирателей, чем Украина, и перебои с глобальными рынками продовольствия и энергоносителей, вероятно, будут усиливаться".

"Заманчиво рассматривать ошеломляющие успехи Украины в борьбе с российской агрессией как признак того, что при достаточной американской и европейской помощи Украина близка к тому, чтобы отбросить Россию на ее позиции до вторжения. Но это опасное предположение", – пишет газета.

Редакция The New York Times считает, что военная победа Украины над Россией, в результате которой Украина вернет себе всю территорию, оккупированную РФ с 2014 года, "не является реалистичной целью".

"Хотя планирование и боевые действия России были на удивление небрежными, Россия остается слишком сильной, а Путин вложил слишком много личного престижа во вторжение, чтобы отступить", – считают журналисты.

По их мнению, "нереалистичные ожидания" могли еще больше вовлечь США и НАТО в "дорогостоящую и затяжную войну".

"Россия, какой бы потрепанной и неумелой она ни была, по-прежнему способна причинить Украине неисчислимые разрушения и по-прежнему является ядерной сверхдержавой с обиженным, нестабильным деспотом, который не проявляет особой склонности к урегулированию путем переговоров", – говорится в статье.

Журналисты заявили, что именно украинцы "должны принимать трудные решения", ведь именно они сражаются, умирают и теряют свои дома в результате российской агрессии, и "именно они должны решать, как может выглядеть окончание войны".

"Если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых потребует любой компромисс. [...] Поскольку война продолжается, Байден также должен ясно дать понять президенту Владимиру Зеленскому и его людям, что есть предел тому, как далеко США и НАТО зайдут в противостоянии с Россией, а также пределы оружия, денег и политической поддержки, которую они могут оказывать. Крайне важно, чтобы решения украинского правительства основывались на реалистичной оценке его средств и того, сколько еще разрушений Украина может выдержать. Столкновение с этой реальностью может быть болезненным, но это не умиротворение. Это то, что правительства обязаны делать, а не гнаться за иллюзорной "победой", – говорится в статье.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире канала "Дом" 20 мая раскритиковал этот материал. 

"Я считаю, что это очень странные заявления. Очень круто, когда ты сидишь где-то в теплом кабинете, пьешь кофе, такой надутый парнишка или девушка и рассуждаешь о глобальных мировых проблемах. "Что там какая-то Украина? Пусть что-то отдаст" и так далее... А не хочет ли этот человек, который говорит: "Давайте вы что-то уступите", приехать сюда и поговорить с семьями, у которых нагло убили или изнасиловали их родных и близких? Не хочет поговорить с ними? The New York Times, какая проблема? Здесь кофе попьешь, посидишь в Буче, посидишь с ними в их домах разрушенных, поговоришь им: "Как это? Не хотите отдать? Вам же какая разница? Да отдайте им Херсонскую область. Они же такие простые эти ребята русские. Они сегодня у вас забрали часть Донецка и Луганска, Крым забрали", – сказал Подоляк.

По словам советника, если Украина пойдет РФ на уступки, Россия в дальнейшем захочет захватить еще больше украинских территорий.

"Решение о том, как закончится война, будут принимать только два субъекта: народ Украины и президент", – сказал он.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину 24 февраля, в тот же день вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия ведут на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации говорили в видеоформате. Сейчас, как говорил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать

В Офисе президента подчеркивали, что прекращение огня без отвода российских войск недопустимо, так как приведет только к тому, что РФ продолжит контролировать часть территорий Украины. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что не верит в возможную договоренность с Россией о режиме прекращения огня, так как РФ не стремится к миру, а возможную паузу в военных действиях использует для накопления сил.

Подоляк сообщал, что ряд политиков из Европы предлагали Украине пойти на уступки по суверенитету, чтобы "сохранить лицо" Путину. "Любая уступка РФ будет означать "Минск-3", а следовательно, отложенную войну... Мы на это сознательно не пойдем в любом виде", – подчеркивал он.

Кулеба 19 мая заявил, что Россия выбрала путь войны, а не переговоров с Украиной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, война России против Украины, The New York Times, Михаил Подоляк
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