"Верю, что не будет оккупантов". Зеленский объявил, что принял приглашение на саммит G20 в Индонезии

"Я благодарен лидеру вашей страны, президенту Индонезии, за приглашение на саммит "Большой двадцатки" осенью. Я принял это приглашение. И я верю в то, что до саммита осенью мир решит всю эту великую проблематику", – сказал Зеленский.

Он отметил, что мировое сообщество не должно допустить масштабного голода, следует остановить массовые убийства и репрессии, а также "навсегда отучить какие-либо государства мира от ядерного шантажа и заигрывания с угрозой химического или биологического оружия".

"И я верю, что на этом саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет каких-либо оккупантов. Прошу всех индонезийцев молиться о мире в Украине, о народе Украины и о том, чтобы мудрости мира хватило, чтобы спасти человечество от имеющихся угроз", – заявил Зеленский.