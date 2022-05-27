"Верю, что не будет оккупантов". Зеленский объявил, что принял приглашение на саммит G20 в Индонезии

"Я благодарен лидеру вашей страны, президенту Индонезии, за приглашение на саммит "Большой двадцатки" осенью. Я принял это приглашение. И я верю в то, что до саммита осенью мир решит всю эту великую проблематику", – сказал Зеленский.
Он отметил, что мировое сообщество не должно допустить масштабного голода, следует остановить массовые убийства и репрессии, а также "навсегда отучить какие-либо государства мира от ядерного шантажа и заигрывания с угрозой химического или биологического оружия".
"И я верю, что на этом саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет каких-либо оккупантов. Прошу всех индонезийцев молиться о мире в Украине, о народе Украины и о том, чтобы мудрости мира хватило, чтобы спасти человечество от имеющихся угроз", – заявил Зеленский.
О том, что президент Индонезии Джоко Видодо пригласил его на саммит "Большой двадцатки", Зеленский сообщил по итогам разговора с Видодо 27 апреля.
Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали.
Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия, открыто вторгшаяся в Украину 24 февраля. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи".
Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Однако исключение ее из G20 является более сложной процедурой, для которой требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.
Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20 – объединения стран с крупнейшими экономиками мира. Байден сообщил, что эта тема поднималась на встречах с союзниками в Бельгии.
20 апреля министр финансов США Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, вице-премьер – министр финансов Канады Христя Фриланд, министр финансов Украины Сергей Марченко и другие высокопоставленные чиновники покинули зал во время выступления на встрече G20 в Вашингтоне главы минфина России Антона Силуанова.