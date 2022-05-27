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"Верю, что не будет оккупантов". Зеленский объявил, что принял приглашение на саммит G20 в Индонезии

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На саммит G20 Зеленского пригласили 27 апреля
На саммит G20 Зеленского пригласили 27 апреля
Фото: ЕРА

В видеообращении 27 мая в аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принял предложение президента Индонезии Джоко Видодо принять осенью участие в саммите "Большой двадцатки" (G20). Обращение опубликовал в Facebook Офис президента Украины.

"Я благодарен лидеру вашей страны, президенту Индонезии, за приглашение на саммит "Большой двадцатки" осенью. Я принял это приглашение. И я верю в то, что до саммита осенью мир решит всю эту великую проблематику", – сказал Зеленский.

Он отметил, что мировое сообщество не должно допустить масштабного голода, следует остановить массовые убийства и репрессии, а также "навсегда отучить какие-либо государства мира от ядерного шантажа и заигрывания с угрозой химического или биологического оружия".

"И я верю, что на этом саммите будут только государства-друзья, государства-партнеры и не будет каких-либо оккупантов. Прошу всех индонезийцев молиться о мире в Украине, о народе Украины и о том, чтобы мудрости мира хватило, чтобы спасти человечество от имеющихся угроз", – заявил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/5489470047763638/

Контекст:

О том, что президент Индонезии Джоко Видодо пригласил его на саммит "Большой двадцатки", Зеленский сообщил по итогам разговора с Видодо 27 апреля.

Саммит G20 состоится 15–16 ноября на Бали. 

Агентство Bloomberg писало 25 апреля, что Индонезия хотела "оставаться нейтральной" и отказывалась приглашать Украину в качестве гостя на саммит, в котором будет участвовать Россия, открыто вторгшаяся в Украину 24 февраля. Западные страны, в частности США, добивались, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи". 

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Однако исключение ее из G20 является более сложной процедурой, для которой требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечало Bloomberg.

Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20 – объединения стран с крупнейшими экономиками мира. Байден сообщил, что эта тема поднималась на встречах с союзниками в Бельгии.

20 апреля министр финансов США Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, вице-премьер – министр финансов Канады Христя Фриланд, министр финансов Украины Сергей Марченко и другие высокопоставленные чиновники покинули зал во время выступления на встрече G20 в Вашингтоне главы минфина России Антона Силуанова.

Теги: Россия, Индонезия, Большая двадцатка, G20, Владимир Зеленский, саммит, Джоко Видодо, саммит G20
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