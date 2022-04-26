США и некоторые страны G7 добиваются, чтобы Индонезия пригласила Украину на саммит G-20 – Bloomberg

По данным СМИ, США и еще несколько стран разочарованы отказом Джаккарты пригласить Украину на саммит в ноябре. Они просят Индонезию пригласить президента Украины Владимира Зеленского "хотя бы на часть встречи".
Принимающая страна традиционно приглашает несколько государств в качестве гостей на некоторых мероприятиях саммита, как правило, они не принимают участия в обсуждениях, отмечает Bloomberg.
Агентство пишет, что для Индонезии, заявившей о желании "оставаться нейтральной", приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если президент РФ Владимир Путин решит лично присутствовать на саммите.
Также неясно, гарантирует ли приглашение Зеленского участие других мировых лидеров – по данным источников СМИ, "по крайней мере некоторые" из них, в том числе президент США Джо Байден не сядут за один стол с Путиным. Также неизвестно, сможет ли Индонезия организовать саммит так, чтобы Байден и Путин не пересекались, отмечает агентство.
Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Однако исключение ее из G20 является более сложной процедурой, для которой требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечал Bloomberg.
Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20 – объединения стран с крупнейшими экономиками мира. Байден сообщил, что эта тема поднималась на встречах с союзниками в Бельгии.
20 апреля министр финансов США Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, вице-премьер – министр финансов Канады Христя Фриланд, министр финансов Украины Сергей Марченко и другие высокопоставленные чиновники покинули зал во время выступления на встрече G20 в Вашингтоне главы минфина России Антона Силуанова.