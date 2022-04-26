США и некоторые страны G7 добиваются, чтобы Индонезия пригласила Украину на саммит G-20 – Bloomberg

По данным СМИ, США и еще несколько стран хотят, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи" Фото: ЕРА

По данным СМИ, США и еще несколько стран разочарованы отказом Джаккарты пригласить Украину на саммит в ноябре. Они просят Индонезию пригласить президента Украины Владимира Зеленского "хотя бы на часть встречи".

Принимающая страна традиционно приглашает несколько государств в качестве гостей на некоторых мероприятиях саммита, как правило, они не принимают участия в обсуждениях, отмечает Bloomberg.

Агентство пишет, что для Индонезии, заявившей о желании "оставаться нейтральной", приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если президент РФ Владимир Путин решит лично присутствовать на саммите.

Также неясно, гарантирует ли приглашение Зеленского участие других мировых лидеров – по данным источников СМИ, "по крайней мере некоторые" из них, в том числе президент США Джо Байден не сядут за один стол с Путиным. Также неизвестно, сможет ли Индонезия организовать саммит так, чтобы Байден и Путин не пересекались, отмечает агентство.