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США и некоторые страны G7 добиваются, чтобы Индонезия пригласила Украину на саммит G-20 – Bloomberg

По данным СМИ, США и еще несколько стран хотят, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи"
По данным СМИ, США и еще несколько стран хотят, чтобы Зеленского пригласили "хотя бы на часть встречи"
Фото: ЕРА

США и некоторые страны "Большой семерки" (G7) добиваются, чтобы Индонезия, которая принимает встречу "Большой двадцатки" в этом году, пригласила Украину на саммит. Об этом, ссылаясь на источники, сообщило агентство Bloomberg 25 апреля.

По данным СМИ, США и еще несколько стран разочарованы отказом Джаккарты пригласить Украину на саммит в ноябре. Они просят Индонезию пригласить президента Украины Владимира Зеленского "хотя бы на часть встречи".

Принимающая страна традиционно приглашает несколько государств в качестве гостей на некоторых мероприятиях саммита, как правило, они не принимают участия в обсуждениях, отмечает Bloomberg.

Агентство пишет, что для Индонезии, заявившей о желании "оставаться нейтральной", приглашение Зеленского может стать "невероятным логистическим и дипломатическим кошмаром", если президент РФ Владимир Путин решит лично присутствовать на саммите.

Также неясно, гарантирует ли приглашение Зеленского участие других мировых лидеров – по данным источников СМИ, "по крайней мере некоторые" из них, в том числе президент США Джо Байден не сядут за один стол с Путиным. Также неизвестно, сможет ли Индонезия организовать саммит так, чтобы Байден и Путин не пересекались, отмечает агентство. 

Контекст:

Россия была исключена из G8 после аннексии Крыма в 2014 году. Однако исключение ее из G20 является более сложной процедурой, для которой требуется консенсус, а такие страны, как Китай, скорее всего, не дадут согласия, отмечал Bloomberg.

Байден заявил в конце марта, что в связи с вторжением России в Украину РФ следует исключить из G20 – объединения стран с крупнейшими экономиками мира. Байден сообщил, что эта тема поднималась на встречах с союзниками в Бельгии.

20 апреля министр финансов США Джанет Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, вице-премьер – министр финансов Канады Христя Фриланд, министр финансов Украины Сергей Марченко и другие высокопоставленные чиновники покинули зал во время выступления на встрече G20 в Вашингтоне главы минфина России Антона Силуанова.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Индонезия, Джо Байден, саммит G7, Большая двадцатка, Bloomberg, Владимир Зеленский, саммит
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