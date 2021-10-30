Байден сказал Макрону, что США поступили "неуклюже" в вопросе по поставкам подлодок Австралии

Их беседу транслировал канал CBS News.

"Я думаю, то, что произошло, было – если использовать английскую фразу – было неуклюжим", – сказал Байден, признав, что сделка по подлодкам "не была заключена с большим изяществом".

"У меня сложилось впечатление, что Франция была проинформирована задолго до этого", – добавил глава Белого дома.

Макрон в свою очередь заявил о необходимости "смотреть в будущее".

Байден и Макрон встретились в Риме, где сегодня начинается двухдневный саммит G20.