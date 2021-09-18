Посол Франции, которого отозвали из Австралии для консультаций, сравнил действия Канберры в отношении Парижа с предательством

15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем. Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии.

Новое партнерство фактически сорвало сделку 2016 года между Австралией и французской судостроительной группой Naval Group по строительству до 12 обычных подлодок, отмечало Bloomberg.

В Париже действия Канберры назвали "ударом ножом в спину". По словам Тебо, есть достоверные сообщения, что решение о разрыве соглашения с Францией после создания AUKUS готовилось в течение 18 месяцев.

Тебо отметил, что "если имеющиеся данные о готовящемся предательстве верны, а опровергнуты они не были, то это серьезное нарушение доверия и очень плохой сигнал". Посол Франции добавил, что министр обороны Австралии Питер Даттон связался со своим французским коллегой по поводу разрыва соглашения на строительство подлодок только после сообщения СМИ об этом, до этого "не было никаких предупреждений" о планах создания альянса.