Франция отозвала послов из США и Австралии для консультаций

Ле Дриан (на фото) отозвал послов Франции в США и Австралии по просьбе Макрона Фото: EPA

"По просьбе президента Республики [Эммануэля Макрона] я решил немедленно отозвать в Париж для консультаций наших послов в Соединенных Штатах и в Австралии", – говорится в документе.

В нем отмечается, что отказ Австралии от проекта постройки французских подлодок океанского класса и объявление о новом партнерстве с США представляют собой "неприемлемое поведение между союзниками и партнерами".

Последствия этих решений влияют на представление Франции об альянсах, партнерствах и важности Индо-Тихоокеанского региона для Европы, подчеркивается в релизе.