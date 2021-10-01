ЕС приостановил торговые переговоры с Австралией на фоне создания оборонного партнерства AUKUS

Новый этап переговоров Австралии с ЕС начнется не раньше ноября Фото: depositphotos.com

Решение отложить переговоры представители Еврокомиссии приняли несколько дней назад. В Еврокомиссии считают, что это позволит лучше подготовиться и ничего необычного в таких действиях нет.

Министр торговли Австралии Дэн Техан отказался комментировать, какую роль, если таковая имела место, создание AUKUS сыграло в затягивании переговоров. Однако он подтвердил, что следующий раунд переговоров, который должен был начаться 12 октября, был отложен до ноября.

Ожидается, что следующий раунд переговоров будет включать ряд вопросов в сферах торговли, инвестиций и права интеллектуальной собственности.