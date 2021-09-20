Из-за AUKUS сорвалась встреча министров обороны Франции и Великобритании

Уоллес и Парли должны были провести двустороннюю встречу в Лондоне и выступить на двухдневном франко-британском совете.

Сопредседатель совета, бывший советник по национальной безопасности Великобритании Питер Рикеттс подтвердил, что встречу "перенесли на более поздний срок".

Издание подчеркивает, что встречу отменили после создания Штатами, Австралией и Великобританией нового оборонного партнерства AUKUS, из-за которого сорвалась сделка Австралии и Франции по поставке атомного подводного флота для Австралии.

Контекст:

15 сентября премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем. Первой крупной инициативой AUKUS будет поставка атомного подводного флота для Австралии.

Новое партнерство фактически сорвало сделку 2016 года между Австралией и французской судостроительной группой Naval Group по строительству до 12 обычных подлодок, отмечает Bloomberg.

Директор по внешней политике и оборонному программированию в Центре Соединенных Штатов в Сиднее Эшли Тауншенд считает, что это "знак готовности администрации Байдена расширить возможности таких близких союзников, как Австралия, путем предоставления высокотехнологичной помощи в области оборонных технологий", писало Politico.