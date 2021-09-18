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В ЕC критикуют решение Байдена создать союз с Австралией и Великобританией

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Боррель сожалеет по поводу создания альянса AUKUS
Боррель сожалеет по поводу создания альянса AUKUS
Фото: EPA

Союзники Соединенных Штатов в Европе недовольны решением президента США Джо Байдена создать оборонный альянс с Австралией и Великобританией. Об этом 17 сентября сообщил телеканал Euronews.

15 сентября Байден, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон объявили о создании нового оборонного партнерства трех стран AUKUS для борьбы с Китаем.

Как отмечает Euronews, сожаление по поводу создания альянса выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В то же время он отметил, что надеется на улучшение трансатлантических отношений.

По мнению представителя ЕС по иностранным делам Фредерика Грара, "Евросоюзу заявили, что ему нечего делать в Индо-Тихоокеанском регионе". Грар подчеркнул, что США ведут себя непоследовательно – "они долгое время пытались вовлечь ЕС в дела региона, уверяя, что речь не идет о выборе между США и КНР, давали Евросоюзу гарантии участия во всех важных делах".

Из-за нового военного альянса AUKUS, в связи с "исключительной серьезностью заявлений" Вашингтона и Канберры 17 сентября своих послов из США и Австралии отозвала Франция.

Контекст:

Директор по внешней политике и оборонному программированию в Центре Соединенных Штатов в Сиднее Эшли Тауншенд считает, что новое партнерство AUKUS – это "знак готовности администрации Байдена расширить возможности таких близких союзников, как Австралия, путем предоставления высокотехнологичной помощи в области оборонных технологий", писало Politico.

Новое партнерство фактически сорвало сделку 2016 года между Австралией и французской судостроительной группой Naval Group по строительству до 12 обычных подлодок, отмечало Bloomberg.

В Париже действия Канберры назвали "ударом ножом в спину". Посол Франции в Австралии Жан-Пьер Тебо, которого отозвали в Париж для проведения консультаций, сравнил с предательством действия австралийского правительства после отказа Канберры от соглашения о строительстве подлодок на $90 млрд. По его словам, есть достоверные сообщения, что решение о разрыве соглашения с Францией после создания AUKUS готовилось в течение 18 месяцев.

Теги: США, Франция, Великобритания, Австралия, Джо Байден, Вашингтон, оборона, строительство, Париж, Канберра, КНР, подводная лодка, Борис Джонсон, политика, Европа, безопасность, Евросоюз, сделка, Жозеп Боррель, Скотт Моррисон, соглашение, посол, критика, ЕС
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