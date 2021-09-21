США не откажутся от оборонного альянса, из-за которого Франция отозвала своего посла из Вашингтона – Белый дом

Псаки: Мы продолжаем надеяться на наш тесный союз с Францией Фото: ЕРА

Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге 20 сентября, расшифровку приводит сайт Белого дома.

Псаки сказала, что президент США Джо Байден планирует в ближайшие дни поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном по телефону. Сейчас, по ее словам, стороны согласовывают график. Спикер Белого дома ожидает, что Байден во время этого разговора подтвердит приверженность США сотрудничеству "с одним из старейших и ближайших партнеров по целому ряду проблем".

В том числе планируется обсуждение общих интересов США и Франции в Индо-Тихоокеанском регионе. Байден признал, что Франция в этом регионе имеет значительное присутствие и является ключевым партнером США, отметила Псаки.

"Но самое главное – мы продолжаем надеяться на наш тесный союз с Францией", – добавила она.