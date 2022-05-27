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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский обсудил с Драги ситуацию на фронте, поставки топлива и разблокирование портов

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Зеленский поговорил с Драги по телефону
Зеленский поговорил с Драги по телефону
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам президента, он говорил с Драги о ситуации на фронте и поставках оружия в Украину. 

"Ожидаем от партнеров дальнейшей оборонной поддержки Украины", – подчеркнул он. 

Также обсуждались вопросы поставок топлива в Украину, предотвращения продовольственного кризиса в мире и разблокирования украинских портов, сообщил Зеленский. 

В релизе, опубликованном на сайте правительства Италии, сообщается, что Зеленский и Драги говорили, в частности, о ситуации на востоке Украины, где идут ожесточенные бои. Драги заверил Зеленского в поддержке Украины. 

"Также два лидера обсудили перспективы разблокирования экспорта пшеницы из Украины для решения продовольственного кризиса, угрожающего беднейшим странам мира", – добавили авторы сообщения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Драги вчера разговаривал об экспорте зерна и разблокировании украинских портов с президентом РФ Владимиром Путиным. Он сказал СМИ, что в беседе с главой Кремля "не увидел надежды на мир" в Украине.

Вопросы поставок топлива и экспорта украинского зерна Зеленский также обсуждал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном 22 мая.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Италия, экспорт, кризис, Владимир Зеленский, война России против Украины, пшеница, морские порты Украины, Марио Драги, зерно
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