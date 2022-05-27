Зеленский обсудил с Драги ситуацию на фронте, поставки топлива и разблокирование портов

По словам президента, он говорил с Драги о ситуации на фронте и поставках оружия в Украину.

"Ожидаем от партнеров дальнейшей оборонной поддержки Украины", – подчеркнул он.

Также обсуждались вопросы поставок топлива в Украину, предотвращения продовольственного кризиса в мире и разблокирования украинских портов, сообщил Зеленский.

Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром * #MarioDraghi. Поінформував про ситуацію на фронті. Очікуємо від партнерів подальшої оборонної підтримки * . Порушив питання постачання пального. Обговорили шляхи запобігання продовольчій кризі. Маємо спільно розблокувати * порти. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 27, 2022

В релизе, опубликованном на сайте правительства Италии, сообщается, что Зеленский и Драги говорили, в частности, о ситуации на востоке Украины, где идут ожесточенные бои. Драги заверил Зеленского в поддержке Украины.

"Также два лидера обсудили перспективы разблокирования экспорта пшеницы из Украины для решения продовольственного кризиса, угрожающего беднейшим странам мира", – добавили авторы сообщения.

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