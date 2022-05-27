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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заняли большую часть Лимана, ВСУ на лиманском и светлодарском направлениях перегруппировались – глава ОВА

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Оккупанты находятся на территории Светлодарской общины, сообщили власти Донецкой области
Оккупанты находятся на территории Светлодарской общины, сообщили власти Донецкой области
Фото: EPA

Российские оккупационные войска контролируют большую часть Лимана Донецкой области и находятся на территории Светлодарской общины, украинские военные заняли на этих направлениях новые укрепленные позиции. Об этом сообщил hromadske глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Особенно горячие бои на лиманском направлении. Лиман преимущественно не контролируется украинскими военными, как и светлодарское направление: состоялась перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской общины", – рассказал Кириленко.

По его словам, украинские военные остаются на лиманском направлении, но на новых укрепленных позициях, чтобы сдерживать врага.

"Российские военные действительно пытаются закрепиться на указанном направлении, потому что понимают, что украинские военные на новых рубежах будут не только сдерживать врага, но и при возможности переходить в контратаку, чтобы выбить врага с территории Лиманской общины", – отметил Кириленко.

Глава обладминистрации добавил, что обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта Донецкой области. Оккупанты также наносят ракетные и авиационные удары по городам, относительно удаленным от линии фронта: Бахмуту, Покровску и Краматорску.

По словам Кириленко, оккупанты хотят перебрасывать свою группировку через Лиман благодаря контролю над трассой Бахмут – Северодонецк, чтобы наступать на донецком направлении, где на севере области основной целью у них остаются города Славянск и Краматорск.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О том, что украинские военные покинули Светлодарск, Кириленко сообщал 24 мая. Он подчеркивал, что это не отступление, а "вынужденная перегруппировка", чтобы занять более выгодные позиции и не позволить оккупантам взять украинских военных в кольцо. По данным Кириленко, в оккупированном городе остается около 10 тыс. жителей.

26 мая российские оккупанты на востоке Украины вели наступательные действия на семи направлениях, на трех из которых добились частичного успеха, сообщили в Генштабе ВСУ.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

В мае Зеленский сообщил, что сейчас на востоке Украины ежедневно гибнет от 50 до 100 украинских военнослужащих. По его словам, на Донбассе соотношение техники у российских и украинских военных – примерно 20 к 1.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Донецкая область, Донбасс, оккупация, Лиман, Светлодарск, обстрелы, война России против Украины, Павел Кириленко, российские военные, российские оккупанты
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