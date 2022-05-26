ГОРДОН
 
 
МИР

Драги заявил, что в разговоре с Путиным "не увидел надежды на мир" в Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Драги сообщил, что попытался понять, можно ли разблокировать "огромные объемы зерна" в украинских портах в Черном море
Драги сообщил, что попытался понять, можно ли разблокировать "огромные объемы зерна" в украинских портах в Черном море
Фото: EPA

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил после телефонного разговора 26 мая с президентом РФ Владимиром Путиным, что его страна хочет восстановить экспорт украинского зерна, заблокированного российскими оккупантами в портах Черного моря.

Об этом сообщила "Русская служба BBC".

По словам Драги, он чувствовал своим долгом выступить с такой инициативой "из-за серьезности гуманитарного кризиса, который может затронуть беднейшие слои населения мира".

Премьер Италии добавил, что попытался понять, можно ли "разблокировать эти огромные объемы зерна в украинских портах в Черном море". Этот вопрос Драги также планирует обсудить в ближайшее время с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Драги рассказал СМИ, что в разговоре с Путиным "не увидел надежды на мир" в Украине.

Путин в ходе беседы рассказал Драги о "предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей", сообщили в Кремле.

"Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом, – указали в Кремле. – Путин акцентировал, что РФ готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада".

Как подчеркивается на сайте правительства Италии, Путин и Драги обсудили "развитие ситуации в Украине, а также усилия по поиску общего решения продолжающегося продовольственного кризиса и его серьезных последствий для беднейших стран мира".

Контекст:

19 марта главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщил, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины, что угрожает голодом миллионам людей в мире. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, опубликованном 11 мая в Twitter. "В то время как раньше Украина экспортировала до 5 млн тонн зерна в месяц, поставки почти прекратились", – отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокировки Россией портов. Мировое сообщество сейчас ищет пути возобновить этот экспорт.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на продукты питания, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

Россия пытается вывозить и продавать украденные запасы пшеницы с временно оккупированных территорий в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, проинформировала украинская разведка 10 мая.

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил 25 мая, что Россия готова предоставить проход для кораблей с продовольствием из портов Украины, но решение проблемы "требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт и финансовые трансакции".

Великобритания  и США отвергли эту идею. В Офисе президента Украины отметили, что требуя снять санкции Запада за разблокировку портов Украины, власти РФ подтвердили их влияние на российскую экономику.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Италия, Черное море, правительство, продукты, переговоры, экспорт, кризис, голод, блокада, война России против Украины, пшеница, президент, премьер-министр, корабли, продажа, Марио Драги, зерно
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца
Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца
  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки
  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки
Супруги Добрынин и Квиткова перевели для ВСУ 1 млн грн
Супруги Добрынин и Квиткова перевели для ВСУ 1 млн грн
"В моем доме уцелел только рояль": Ирина Билык поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"В моем доме уцелел только рояль": Ирина Билык поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Думи". Дорофеева анонсировала премьеру дуэтной песни с украинским певцом
"Думи". Дорофеева анонсировала премьеру дуэтной песни с украинским певцом
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери
  "Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу
  "Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
"Учусь жить в новых реалиях". Жена Павлика дала свой прогноз окончания войны России против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
  Салем заявил о решении удочерить или усыновить ребенка, родители которого погибли во время войны РФ против Украины
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Муж и дети оценили на 10 из 10". Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась рецептом питы с телятиной и овощами
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Наш герой". Бурмака показала брата-военнослужащего
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
"Это очень серьезный диагноз". Мика Ньютон рассказала, может ли иметь детей после рака яичника
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Если вранье огромное – лопнет оглушительно. Да еще забрызгает остальных. Собственно, уже". Макаревич в посте о лжи упомянул Путина
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
"Наша концертная деятельность в России подходит к концу". Лидер ДДТ Шевчук заявил, что в РФ процветает "социально-политический расизм"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (45556)
2
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (37322)
3
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (28799)
4
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США (21791)
5
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (20280)
6
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото (13601)
7
Экс-жена Потапа Горовая рассказала, состоит ли в отношениях (10179)
8
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (9785)
 
 
 
 