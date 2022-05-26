Драги заявил, что в разговоре с Путиным "не увидел надежды на мир" в Украине

Драги сообщил, что попытался понять, можно ли разблокировать "огромные объемы зерна" в украинских портах в Черном море Фото: EPA

Об этом сообщила "Русская служба BBC".

По словам Драги, он чувствовал своим долгом выступить с такой инициативой "из-за серьезности гуманитарного кризиса, который может затронуть беднейшие слои населения мира".

Премьер Италии добавил, что попытался понять, можно ли "разблокировать эти огромные объемы зерна в украинских портах в Черном море". Этот вопрос Драги также планирует обсудить в ближайшее время с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме того, Драги рассказал СМИ, что в разговоре с Путиным "не увидел надежды на мир" в Украине.

Путин в ходе беседы рассказал Драги о "предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей", сообщили в Кремле.

"Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом, – указали в Кремле. – Путин акцентировал, что РФ готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада".

Как подчеркивается на сайте правительства Италии, Путин и Драги обсудили "развитие ситуации в Украине, а также усилия по поиску общего решения продолжающегося продовольственного кризиса и его серьезных последствий для беднейших стран мира".