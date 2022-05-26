Путин заявил Драги, что РФ готова помочь преодолеть продовольственный кризис в мире при условии снятия санкций Запада

Путин рассказал Драги о "предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей", говорится в сообщении.

Отмечается, что оба политика "обстоятельно рассмотрели положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности".

"Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом, – указали в Кремле. – Путин акцентировал, что РФ готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада".

Как подчеркивается на сайте правительства Италии, Путин и Драги обсудили "развитие ситуации в Украине, а также усилия по поиску общего решения продолжающегося продовольственного кризиса и его серьезных последствий для беднейших стран мира".