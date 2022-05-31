ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если деоккупация будет связана с десятками тысяч погибших украинцев, то мы будем ждать оружия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете
Зеленский: Территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете
Фото: EPA

Украина не привязывается к датам деоккупации территорий. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 31 мая на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президент отметил, что на востоке Украины сегодня – самая сложная ситуация.

"Ситуация на востоке сложная, потому что там сосредоточено самое большое количество техники, военных формирований батальонов Российской Федерации. Как РФ, так и предателей, являющихся коллаборантами, сепаратистами, представителями условных "ДНР" и "ЛНР". Они сосредоточили все силы там, чтобы выполнить планы РФ, которые привязаны к датам, символам или к чему-то еще", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в планы Украины входит деоккупация всей территории, "которая принадлежит нам исторически и согласно всем международным законам".

"Нам все равно, какие планы у Российской Федерации. На востоке нам сложно, потому что не хватает количества соответствующего оружия. Мы также об этом прекрасно знаем. Мы не привязываемся к датам деоккупации. Мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, связанные с деоккупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч наших погибших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сберечь по максимуму наших людей. Именно они деоккупируют территории. Потому что эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете", – сказал он.

Президент добавил, что украинцы показали способность давать отпор РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Под временной российской оккупацией сейчас находится часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. Только за два месяца полномасштабного вторжения РФ Киев получил на укрепление обороноспособности Украины более $5 млрд, сообщал глава Пентагона Ллойд Остин 26 апреля.

После этого страны Запада объявляли о новых пакетах военной помощи Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оружие, вооружение, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Зузана Чапутова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  "Моя профессия как минимум на год точно умерла". Джеджула признался, что просил друзей из США купить его детям одежду
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие хорошо. Он вообще военный эксперт
  Зеленская о девятилетнем сыне: Он знает, какие страны нам плохо помогают, какие – хорошо. Он вообще военный эксперт
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
"Я реально боюсь". Остапчук рассказал, почему во время войны мог бы выехать из страны, но не стал этого делать
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
Служащий в ВСУ Положинский показал новое селфи
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
  "Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Хименес-Браво дал рецепт "паляниці з полуницею"
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
Ровинская после переезда в США изменила имидж. Фото до и после
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
  Макаревич о своем возвращении в РФ из Израиля: Я жду развития событий, на которые не могу повлиять
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Анатолий Анатолич на конкретном примере показал, что в России ничего не поменялось со времен СССР
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
Loboda вернули в Instagram на территории Украины
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Оккупант дал огромный мах и здесь". Цимбалюк рассказал о будущем украинского кинематографа
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (64179)
2
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (51681)
3
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (44607)
4
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (44337)
5
Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (38660)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (29245)
7
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (23155)
8
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (21248)
 
 
 
 