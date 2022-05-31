Зеленский: Если деоккупация будет связана с десятками тысяч погибших украинцев, то мы будем ждать оружия

Зеленский: Территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете Фото: EPA

Президент отметил, что на востоке Украины сегодня – самая сложная ситуация.

"Ситуация на востоке сложная, потому что там сосредоточено самое большое количество техники, военных формирований батальонов Российской Федерации. Как РФ, так и предателей, являющихся коллаборантами, сепаратистами, представителями условных "ДНР" и "ЛНР". Они сосредоточили все силы там, чтобы выполнить планы РФ, которые привязаны к датам, символам или к чему-то еще", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в планы Украины входит деоккупация всей территории, "которая принадлежит нам исторически и согласно всем международным законам".

"Нам все равно, какие планы у Российской Федерации. На востоке нам сложно, потому что не хватает количества соответствующего оружия. Мы также об этом прекрасно знаем. Мы не привязываемся к датам деоккупации. Мы привязываемся к людям. Если те или иные наши шаги, связанные с деоккупацией того или иного региона, будут связаны с десятками тысяч наших погибших людей, то мы будем ждать соответствующего оружия, чтобы сберечь по максимуму наших людей. Именно они деоккупируют территории. Потому что эти территории без живых украинцев нам, честно говоря, не в приоритете", – сказал он.

Президент добавил, что украинцы показали способность давать отпор РФ.

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