Раде предложили ограничить в Украине музыку страны-агрессора

Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте Украины и опубликован на сайте Верховной Рады.
В частности, проектом закона предлагается запретить публичное исполнение, показ, демонстрацию музыкальных произведений, осуществленных или созданных певцом, который является или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором за исключением бывших граждан РФ, которые есть или на момент смерти были гражданами Украины и не имеют (не имели на момент смерти) российского гражданства, говорится в тексте документа.
Нардепы среди прочего также предлагают:
"Сегодня украинская музыка помогает справиться с эмоциями и поднять боевой дух не только себе, но и окружающим. Множество композиций получили новую жизнь и приобрели новое содержание. Именно поэтому следует принять меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
По состоянию на 31 мая документ был направлен на рассмотрение профильного комитета гуманитарной и информационной политики, после чего был представлен вывод комитета о его рассмотрении.