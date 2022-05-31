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ПОЛИТИКА

Раде предложили ограничить в Украине музыку страны-агрессора

Законопроект о поддержке национального музыкального продукта зарегистрирован в Раде
Законопроект о поддержке национального музыкального продукта зарегистрирован в Раде
Фото: rada.gov.ua

Десять нардепов инициировали законопроект №7273-д о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора – РФ.

Соответствующий документ зарегистрирован в парламенте Украины и опубликован на сайте Верховной Рады.

В частности, проектом закона предлагается запретить публичное исполнение, показ, демонстрацию музыкальных произведений, осуществленных или созданных певцом, который является или был в любой период после 1991 года гражданином государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором за исключением бывших граждан РФ, которые есть или на момент смерти были гражданами Украины и не имеют (не имели на момент смерти) российского гражданства, говорится в тексте документа.

Нардепы среди прочего также предлагают:

  • ввести Перечень музыкальных исполнителей (певцов) государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины и определить механизм его формирования;
  • увеличить до 40% (не менее) долю песен на государственном языке при осуществлении радиовещания;
  • увеличить до 75% (не менее) суточного объема ведения передач, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке;
  • запретить проведение гастрольных мероприятий, участниками которых являются музыкальные исполнители (певцы), являющиеся гражданами государства-агрессора, кроме тех, которые внесены в Перечень.

"Сегодня украинская музыка помогает справиться с эмоциями и поднять боевой дух не только себе, но и окружающим. Множество композиций получили новую жизнь и приобрели новое содержание. Именно поэтому следует принять меры по ограничению музыкального продукта государства-агрессора на территории Украины", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По состоянию на 31 мая документ был направлен на рассмотрение профильного комитета гуманитарной и информационной политики, после чего был представлен вывод комитета о его рассмотрении.

Теги: Россия, Украина, музыка, гражданство, агрессия, запрет, парламент, комитет, законопроект, война России против Украины, демонстрация, ограничения, радиовещание, нардеп
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