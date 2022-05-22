Рада повторно запретила пропаганду российского режима и символику армии РФ, поддержав предложения Зеленского

Документ поддержали 312 нардепов.

Украинский парламент принял этот законопроект во втором чтении и в целом 14 апреля. Россия, согласно закону, признана государством-террористом, совершающим геноцид украинского народа, массовые убийства, международные преступления в Украине.

Законопроект признает российский режим неонацистским по существу и практике, а также идеологически подражающим нацистскому тоталитарному режиму. Он запрещает пропаганду российского режима, агрессии против Украины, а также использование знаков V, Z и символики вооруженных сил РФ.

Отдельно отмечается, что символика, используемая вооруженными силами РФ, не может применяться украинскими политическими партиями.

Зеленский ветировал принятый закон и возвратил его со своими предложениями в Верховную Раду на доработку 12 мая.

Глава государства предложил расширить перечень случаев, когда использование указанной символики допускается и не имеет признаков пропаганды российского нацистского тоталитарного режима. Речь идет об использовании ее в экспозициях музеев, тематических выставках, библиотечных фондах, для научной деятельности, при реконструкции исторических событий, а также в учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера.

В то же время он отметил необходимость запретить деятельность не только пророссийских политических партий, но и общественных организаций, программа или действия которых направлены на пропаганду российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии РФ. Война России против Украины. Главное (обновляется)