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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада повторно запретила пропаганду российского режима и символику армии РФ, поддержав предложения Зеленского

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Рада признала Россию государством-террористом, совершающим геноцид украинского народа
Рада признала Россию государством-террористом, совершающим геноцид украинского народа
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 22 мая приняла с учетом предложений президента Владимира Зеленского закон о признании России государством-террористом и запрете символики, используемой вооруженными силами РФ в войне против Украины. Об этом свидетельствуют данные в карточке законопроекта №7214 на сайте Рады.

Документ поддержали 312 нардепов.

Украинский парламент принял этот законопроект во втором чтении и в целом 14 апреля. Россия, согласно закону, признана государством-террористом, совершающим геноцид украинского народа, массовые убийства, международные преступления в Украине.

Законопроект признает российский режим неонацистским по существу и практике, а также идеологически подражающим нацистскому тоталитарному режиму. Он запрещает пропаганду российского режима, агрессии против Украины, а также использование знаков V, Z и символики вооруженных сил РФ.

Отдельно отмечается, что символика, используемая вооруженными силами РФ, не может применяться украинскими политическими партиями.

Зеленский ветировал принятый закон и возвратил его со своими предложениями в Верховную Раду на доработку 12 мая.

Глава государства предложил расширить перечень случаев, когда использование указанной символики допускается и не имеет признаков пропаганды российского нацистского тоталитарного режима. Речь идет об использовании ее в экспозициях музеев, тематических выставках, библиотечных фондах, для научной деятельности, при реконструкции исторических событий, а также в учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера.

В то же время он отметил необходимость запретить деятельность не только пророссийских политических партий, но и общественных организаций, программа или действия которых направлены на пропаганду российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Символику V и Z оккупанты наносят на военную технику, которая используется в ходе этапа войны, начавшегося 24 февраля. Их популяризовали в России как знаки поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. Эти символы получили в западных СМИ название zwastika. Так их, в частности, назвал британский журнал Dazed.

29 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства криминализировать публичное использование символа Z российских оккупантов.

В Эстонии, Латвии, Молдове, Германии уже запретили символику агрессии России в Украине.

Теги: Верховная Рада, терроризм, пропаганда, геноцид, российская пропаганда, запрет, Владимир Зеленский, вето, парламент, закон, законопроект
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