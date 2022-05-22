Рада повторно запретила пропаганду российского режима и символику армии РФ, поддержав предложения Зеленского

Документ поддержали 312 нардепов.
Украинский парламент принял этот законопроект во втором чтении и в целом 14 апреля. Россия, согласно закону, признана государством-террористом, совершающим геноцид украинского народа, массовые убийства, международные преступления в Украине.
Законопроект признает российский режим неонацистским по существу и практике, а также идеологически подражающим нацистскому тоталитарному режиму. Он запрещает пропаганду российского режима, агрессии против Украины, а также использование знаков V, Z и символики вооруженных сил РФ.
Отдельно отмечается, что символика, используемая вооруженными силами РФ, не может применяться украинскими политическими партиями.
Зеленский ветировал принятый закон и возвратил его со своими предложениями в Верховную Раду на доработку 12 мая.
Глава государства предложил расширить перечень случаев, когда использование указанной символики допускается и не имеет признаков пропаганды российского нацистского тоталитарного режима. Речь идет об использовании ее в экспозициях музеев, тематических выставках, библиотечных фондах, для научной деятельности, при реконструкции исторических событий, а также в учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера.
В то же время он отметил необходимость запретить деятельность не только пророссийских политических партий, но и общественных организаций, программа или действия которых направлены на пропаганду российского нацистского тоталитарного режима, вооруженной агрессии РФ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину 24 февраля. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Символику V и Z оккупанты наносят на военную технику, которая используется в ходе этапа войны, начавшегося 24 февраля. Их популяризовали в России как знаки поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. Эти символы получили в западных СМИ название zwastika. Так их, в частности, назвал британский журнал Dazed.
29 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал все государства криминализировать публичное использование символа Z российских оккупантов.
В Эстонии, Латвии, Молдове, Германии уже запретили символику агрессии России в Украине.