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Стефанчук объяснил, как украинская власть может законным способом очиститься от "прорашистских влияний"

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Стефанчук: В Конституции есть четкий список оснований для лишения депутатского мандата
Стефанчук: В Конституции есть четкий список оснований для лишения депутатского мандата
Фото: ЕРА

От пророссийских политиков украинскую власть может очистить население страны. Такое мнение спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 15 мая.

"Мне кажется, что самый лучший вариант уничтожения пророссийских фракций и партий будет продемонстрирован на следующих выборах, потому что именно народ даст оценку всем им. Это будет законным способом, которым мы сможем очистить власть от прорашистских влияний", – сказал он.

Спикер Рады напомнил, что в парламенте уже перестала существовать фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Понятно, что это не влияет на депутатов, которые были и есть ее членами. С чем это связано? В Конституции есть четкий список оснований для лишения депутатского мандата. Мы идем по пути, предусмотренному Конституцией Украины, и не можем поступать незаконным способом", – объяснил Стефанчук.

Журналистка также спросила, планируют ли лишить аккредитации в Раде представителей пророссийских СМИ.

"Я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Кажется, этот вопрос больше к руководителю аппарата. Я считаю, что пророссийские медиа не могут иметь аккредитации украинского парламента. Мы проведем анализ, после которого примем решение относительно этого", – отметил Стефанчук.

Контекст:

20 марта, спустя почти месяц с начала масштабного вторжения РФ в Украину, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ.

Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.

3 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о запрете пророссийских партий. Зеленский подписал его 14 мая.

Теги: Россия, выборы, пропаганда, политика, журналисты, парламент, Руслан Стефанчук, партия, спикер, ОПЗЖ, коллаборационизм
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