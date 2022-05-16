Стефанчук объяснил, как украинская власть может законным способом очиститься от "прорашистских влияний"

"Мне кажется, что самый лучший вариант уничтожения пророссийских фракций и партий будет продемонстрирован на следующих выборах, потому что именно народ даст оценку всем им. Это будет законным способом, которым мы сможем очистить власть от прорашистских влияний", – сказал он.
Спикер Рады напомнил, что в парламенте уже перестала существовать фракция "Оппозиционной платформы – За жизнь".
"Понятно, что это не влияет на депутатов, которые были и есть ее членами. С чем это связано? В Конституции есть четкий список оснований для лишения депутатского мандата. Мы идем по пути, предусмотренному Конституцией Украины, и не можем поступать незаконным способом", – объяснил Стефанчук.
Журналистка также спросила, планируют ли лишить аккредитации в Раде представителей пророссийских СМИ.
"Я сейчас не готов ответить на этот вопрос. Кажется, этот вопрос больше к руководителю аппарата. Я считаю, что пророссийские медиа не могут иметь аккредитации украинского парламента. Мы проведем анализ, после которого примем решение относительно этого", – отметил Стефанчук.
20 марта, спустя почти месяц с начала масштабного вторжения РФ в Украину, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении деятельности ряда политических партий, среди которых и ОПЗЖ.
Согласно указу, деятельность этих партий прекращается на время военного положения с учетом прямой военной агрессии со стороны России. При этом в документе указывается, что за данными партиями замечены антиукраинская деятельность, пропаганда войны, сепаратизм, коллаборационизм.
3 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о запрете пророссийских партий. Зеленский подписал его 14 мая.