Из-под завалов поврежденного обстрелами дома в Харькове достали тела четырех погибших – ГСЧС

"30 мая на 15-м этаже спасатели с помощью специнструмента деблокировали из-под заваленных бетонных конструкций тела двух погибших – мужчины и женщины. Сегодня из-под завалов были изъяты тела еще двух погибших мужчин", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.
По данным главы Харьковской ОГА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.