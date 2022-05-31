Из-под завалов поврежденного обстрелами дома в Харькове достали тела четырех погибших – ГСЧС

"30 мая на 15-м этаже спасатели с помощью специнструмента деблокировали из-под заваленных бетонных конструкций тела двух погибших – мужчины и женщины. Сегодня из-под завалов были изъяты тела еще двух погибших мужчин", – говорится в сообщении.

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