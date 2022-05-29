Около 31% территории Харьковской области оккупировано – Синегубов

Он добавил, что полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, провести полноценное разминирование и начать возобновление критической инфраструктуры пока невозможно, потому что там продолжаются обстрелы.
"Где мы можем делать это дистанционно, мы это делаем", – добавил чиновник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
19 мая Синегубов говорил, что под оккупацией находится приблизительно 20–25% территории Харьковской области. "Сначала было оккупировано 22 территориальных общины, сейчас уже меньше – этот показатель уменьшается фактически каждый день", – сказал он.
Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Часть области была оккупирована.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.
Днем 26 мая Харьков снова попал под мощный обстрел оккупантов – по данным ОГА, из крупнокалиберных пушек "Пион" и РСЗО "Смерч" и "Ураган". Погибли восемь человек, включая пятимесячного младенца, пострадали 17, среди них девятилетний ребенок.