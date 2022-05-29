Около 31% территории Харьковской области оккупировано – Синегубов

Он добавил, что полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, провести полноценное разминирование и начать возобновление критической инфраструктуры пока невозможно, потому что там продолжаются обстрелы.

"Где мы можем делать это дистанционно, мы это делаем", – добавил чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

19 мая Синегубов говорил, что под оккупацией находится приблизительно 20–25% территории Харьковской области. "Сначала было оккупировано 22 территориальных общины, сейчас уже меньше – этот показатель уменьшается фактически каждый день", – сказал он.