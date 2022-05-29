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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в Харькове встретился с военными и осмотрел разрушенные дома

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Зеленский обсудил с местными властями восстановление Харькова
Зеленский обсудил с местными властями восстановление Харькова
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский съездил в Харьков – осмотрел разрушенные дома на Салтовке, провел совещание с руководством города и области и вручил награды военным. Об этом сообщила его пресс-служба.

Зеленский заслушал доклады начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова, военного командования и руководства правоохранительных органов региона.

По словам Синегубова, российские оккупанты повредили 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% от общего жилищного фонда.

Зеленский осмотрел поврежденные ракетными ударами административные здания, а также разрушенные жилые дома в Салтовском районе Харькова.

Он предложил "проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, в том числе с учетом программы термомодернизации жилого фонда"

"Если уже так произошло и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", – заявил он. 

По мнению президента, это еще и возможность модернизировать города, построить современное жилье – причем обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.

"Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", – сказал он. 

В рамках поездки в Харьковскую область Зеленский также посетил передовые позиции украинских военных, сообщили в Офисе президента. 

Он вручил военнослужащим государственные награды и ценные подарки, пообщался с защитниками Украины и поблагодарил их. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Днем 26 мая Харьков снова попал под мощный обстрел оккупантов – по данным ОГА, из крупнокалиберных пушек "Пион" и РСЗО "Смерч" и "Ураган". Погибли восемь человек, включая пятимесячного младенца, пострадали 17, среди них девятилетний ребенок

Теги: Харьков, бомбоубежище, Харьковская область, Владимир Зеленский, жилье, обстрелы, война России против Украины, разрушения
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