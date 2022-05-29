Зеленский в Харькове встретился с военными и осмотрел разрушенные дома

Зеленский заслушал доклады начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова, военного командования и руководства правоохранительных органов региона.

По словам Синегубова, российские оккупанты повредили 2229 многоэтажных домов, из которых 225 разрушены полностью. В Харькове наибольшие повреждения и разрушения получили северные и восточные микрорайоны города – 30,2% от общего жилищного фонда.

Зеленский осмотрел поврежденные ракетными ударами административные здания, а также разрушенные жилые дома в Салтовском районе Харькова.

Он предложил "проанализировать целесообразность восстановления поврежденных панельных домов, в том числе с учетом программы термомодернизации жилого фонда"

"Если уже так произошло и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", – заявил он.

По мнению президента, это еще и возможность модернизировать города, построить современное жилье – причем обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.

"Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", – сказал он.

В рамках поездки в Харьковскую область Зеленский также посетил передовые позиции украинских военных, сообщили в Офисе президента.

Он вручил военнослужащим государственные награды и ценные подарки, пообщался с защитниками Украины и поблагодарил их.

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