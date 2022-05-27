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ВОЙНА В УКРАИНЕ

26 мая Харьков атаковали из крупнокалиберных пушек "Пион" и РСЗО. Ночь прошла спокойно, но область продолжали обстреливать – Синегубов

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Харьковскую область продолжают обстреливать, в Харькове власти тоже просят не расслабляться
Харьковскую область продолжают обстреливать, в Харькове власти тоже просят не расслабляться
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В ночь с 26-го на 27 мая российские оккупационные войска продолжали обстреливать населенные пункты Харьковской области, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

"Враг ночью продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской области. В городе Люботин в результате вражеских обстрелов повреждена школа-интернат. Также ночью был обстрелян Чугуев. Пострадали жилые дома. К счастью, жертв нет", – написал Синегубов.

По его словам, накануне Харьков подвергся обстрелам из крупнокалиберных пушек "Пион" и реактивных систем залпового огня – накануне он уточнял, что речь об РСЗО "Смерч" и "Ураган".

"В минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьков из крупнокалиберных пушек "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 км, и систем залпового огня. Всем пострадавшим вчера харьковчанам медики оказывают всю необходимую помощь. Ночь прошла в Харькове относительно тихо. Пострадавших нет", – написал Синегубов.

Он напомнил, что, несмотря на относительную "тишину" в областном центре, не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

"Еще раз подчеркиваю, что расслабляться ни в коем случае еще нельзя. Враг действует коварно и целенаправленно бьет по мирным жителям. Не находитесь на улицах и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – написал Синегубов.

На территории области, по его словам, продолжаются ожесточенные бои.

"На харьковском направлении оккупанты сосредоточены на удержании ранее занятых позиций. На Изюмщине россияне продолжают попытки наступления. Наши защитники мужественно удерживают позиции", – написал он.

Россия обстреляла Харьков днем 26 мая. Под огонь, по данным обладминистрации, попали Шевченковский и Киевский районы. Погибли восемь человек, включая пятимесячного младенца, пострадали 17, среди них девятилетний ребенок. Этот обстрел областного центра самый мощный за последние дни.

Также оккупанты в этот день обстреливали несколько районов области, известно об одном погибшем и двоих раненых.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 19 мая, захватчиками оккупировано до 25% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Теги: Харьков, Харьковская область, Чугуев, РСЗО, обстрелы, Люботин, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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