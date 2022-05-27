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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области задержали бывшего члена Олимпийской сборной Украины – его подозревают в корректировке огня оккупантов

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В Федерации тяжелой атлетики Украины подтвердили, что на видеозаписи Красильников, но подтвержденной информации, что он помогал оккупантам, нет
В Федерации тяжелой атлетики Украины подтвердили, что на видеозаписи Красильников, но подтвержденной информации, что он помогал оккупантам, нет
Фото: chuhuiv.gromada.group (архив)

Тяжелоатлета Геннадия Красильникова задержали в Чугуеве Харьковской области украинские военные по подозрению в работе на россиян. Видео, снятое одним из бойцов и выложенное в соцсети, опубликовало 26 мая издание "Цензор.нет".

В видео не проговаривается причина задержания, но, по информации "Цензор.нет", украинские военнослужащие получили информацию о том, что группа местных жителей корректирует огонь российской артиллерии.

На видео группу задержанных мужчин выводят из подвала, и автор видео, узнав атлета, называет его по имени.

"Вы понимаете, чего вы сидите тут в подвале или нет? ...бучий случай, Гена, это ты? ...бать, ты х...якин агент! Призер Олимпийских игр! Какого х...я ты тут делаешь?" – спрашивает он. "Без понятия!" – отвечает Красильников. Он не признает себя "агентом". Остальные люди, бывшие с ним в подвале, говорят, что понимают, почему их задержали. 

В Федерации тяжелой атлетики Украины подтвердили Общественному, что на видеозаписи именно Красильников.

Подтвержденной информации о том, что спортсмен помогал оккупантам, на данный момент нет. Общественное отмечает, что раньше он занимался волонтерством – в частности, в 2014 году он вывозил гражданских из зоны АТО и оказывал гуманитарную помощь, был одним из организаторов волонтерской команды "Славянское сердце".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Геннадию Красильникову 45 лет, спортивную карьеру он закончил в 2005-м. На Олимпиадах в Сиднее (2000) и Афинах (2004) он выступал в категориях 105+ кг, заняв девятое и четвертое места соответственно. Во время спортивной карьеры дважды обновлял национальные рекорды. По информации НВ, все эти годы жил в Чугуеве, тренировал подростков в клубе "Чикаго".

Теги: спорт, военные, Харьковская область, Олимпиада, Чугуев, артиллерия, война России против Украины, задержание, спортсмены, тяжелая атлетика, коллаборационизм
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