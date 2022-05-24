"Заместителю главы" оккупационной администрации Мариуполя предъявили подозрение в госизмене

Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора проинформировала 24 мая.

По данным следствия, фигурант добровольно дал согласие на сотрудничество с врагом и занял должность "замглавы администрации" Мариуполя. Город сейчас оккупирован российской армией.

"Подозреваемый отвечает за финансово-бюджетные вопросы, в частности, по выплате заработных плат, финансовым расчетам, закупке товаров и услуг, координируя свою деятельность с так называемым казначейством "ДНР". Кроме того, он вербует жителей Мариуполя для участия в формировании оккупационных властей", – сообщили в ОГП.

Имени подозреваемого, как и партийной принадлежности в Офисе генпрокурора не называют. Однако городской совет Мариуполя публиковал фотографии предателей-депутатов горсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые перешли на сторону оккупантов.

Среди них есть Вадим Истратов – портрет депутата похож на фото фигуранта, которое опубликовали в ОГП, заблюрив его лицо.