"Заместителю главы" оккупационной администрации Мариуполя предъявили подозрение в госизмене

Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора проинформировала 24 мая.
По данным следствия, фигурант добровольно дал согласие на сотрудничество с врагом и занял должность "замглавы администрации" Мариуполя. Город сейчас оккупирован российской армией.
"Подозреваемый отвечает за финансово-бюджетные вопросы, в частности, по выплате заработных плат, финансовым расчетам, закупке товаров и услуг, координируя свою деятельность с так называемым казначейством "ДНР". Кроме того, он вербует жителей Мариуполя для участия в формировании оккупационных властей", – сообщили в ОГП.
Имени подозреваемого, как и партийной принадлежности в Офисе генпрокурора не называют. Однако городской совет Мариуполя публиковал фотографии предателей-депутатов горсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые перешли на сторону оккупантов.
Среди них есть Вадим Истратов – портрет депутата похож на фото фигуранта, которое опубликовали в ОГП, заблюрив его лицо.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
По данным офицера управления разведки, военнослужащего полка "Азов" Ильи Самойленко на 8 мая, в городе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.
11 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что до конца 2022 года в городе могут умереть до 10 тыс. человек от болезней и невыносимых условий.