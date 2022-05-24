РФ привезла в разбомбленный Мариуполь передвижной телевизор и уже транслирует пропаганду – горсовет

"Для того чтобы мариупольцы точно поверили в "жизнь улучшилась", оккупанты врубают пропаганду. Газеты были (пошли на растопку). Чтобы включить телевизор, нужно электричество. Но мраZота нашла выход. Передвижной телевизор от МЧС России", – написал он и опубликовал видео, на котором показан такой телевизор.
По данным Андрющенко, с помощью передвижного телевизора оккупанты уже транслируют пропаганду в Восточном микрорайоне города.
"Теперь на фоне руин и массовых захоронений мариупольцам рассказывают об улучшении и "преступлениях украинской армии" прямо здесь", – возмутился Андрющенко.
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
По данным офицера управления разведки, военнослужащего полка "Азов" Ильи Самойленко на 8 мая, в городе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.
11 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что до конца 2022 года в городе могут умереть до 10 тыс. человек от болезней и невыносимых условий.