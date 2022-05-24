РФ привезла в разбомбленный Мариуполь передвижной телевизор и уже транслирует пропаганду – горсовет

"Для того чтобы мариупольцы точно поверили в "жизнь улучшилась", оккупанты врубают пропаганду. Газеты были (пошли на растопку). Чтобы включить телевизор, нужно электричество. Но мраZота нашла выход. Передвижной телевизор от МЧС России", – написал он и опубликовал видео, на котором показан такой телевизор.

По данным Андрющенко, с помощью передвижного телевизора оккупанты уже транслируют пропаганду в Восточном микрорайоне города.

"Теперь на фоне руин и массовых захоронений мариупольцам рассказывают об улучшении и "преступлениях украинской армии" прямо здесь", – возмутился Андрющенко.