Под завалами многоэтажки в Мариуполе нашли около 200 тел, жители отказались их упаковывать, они лежат на месте – советник мэра

Об этом 24 мая в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших МЧС России оставило место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов трупный запах слышен почти во всем квартале", – написал чиновник.
По словам Андрющенко, в Мариуполе фактически остановился процесс перезахоронения со дворов многоэтажек, в настоящее время работы по захоронению и эксгумации выполняет так называемая "Государственная корпорация "Ритуал" из Донецка.
"Для "официального" бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в "морг", выдав, что тело погибшего только найдено, или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что убит именно украинской армией. Из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов. Город превратился в сплошное кладбище", – отметил Андрющенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
По данным офицера управления разведки Ильи Самойленко на 8 мая, в городе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.
11 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что до конца 2022 года в городе могут умереть до 10 тыс. человек от болезней и невыносимых условий.