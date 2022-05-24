Под завалами многоэтажки в Мариуполе нашли около 200 тел, жители отказались их упаковывать, они лежат на месте – советник мэра

Об этом 24 мая в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших МЧС России оставило место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов трупный запах слышен почти во всем квартале", – написал чиновник.

По словам Андрющенко, в Мариуполе фактически остановился процесс перезахоронения со дворов многоэтажек, в настоящее время работы по захоронению и эксгумации выполняет так называемая "Государственная корпорация "Ритуал" из Донецка.

"Для "официального" бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего в "морг", выдав, что тело погибшего только найдено, или согласиться на запись видео, где заявитель скажет, что убит именно украинской армией. Из-за таких условий в импровизированном морге возле "Метро" на улице сложено в пакетах большое количество трупов. Город превратился в сплошное кладбище", – отметил Андрющенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)