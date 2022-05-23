Мусор и трупный яд повсюду. Советник мэра Мариуполя заявил, что городу срочно нужна новая волна эвакуации

"Как и ожидали, дожди превратили город в Венецию. Забитые ливневые отводы и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствиями его гниения и трупного яда по всему городу", – отметил Андрющенко.
По его словам, угроза эпидемии в городе становится все более реальной с каждой грозой. В то же время оккупанты продолжают ингорировать санитарную ситуацию и занимаются исключительно пропагандистскими съемками для формирования картинки налаживания жизни в Мариуполе, отметил советник мэра.
"Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации. Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофичны", – подчеркнул Андрющенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, до войны там жили около 500 тыс. человек. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, однако оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города в апреле была заблокирована оккупантами на несколько недель.
21 апреля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, на тот момент оставались заблокированными около 120 тыс. мирных жителей.
По данным офицера управления разведки Ильи Самойленко на 8 мая, в городе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.
11 мая мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что до конца 2022 года в городе могут умереть до 10 тыс. человек от болезней и невыносимых условий.