Мусор и трупный яд повсюду. Советник мэра Мариуполя заявил, что городу срочно нужна новая волна эвакуации

По данным украинской разведки на 8 мая, в Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек Фото: ЕРА

"Как и ожидали, дожди превратили город в Венецию. Забитые ливневые отводы и канализация обеспечивают растекание дождевой воды вместе с мусором, последствиями его гниения и трупного яда по всему городу", – отметил Андрющенко.

По его словам, угроза эпидемии в городе становится все более реальной с каждой грозой. В то же время оккупанты продолжают ингорировать санитарную ситуацию и занимаются исключительно пропагандистскими съемками для формирования картинки налаживания жизни в Мариуполе, отметил советник мэра.

"Мариуполю очень нужна новая волна эвакуации. Последствия превращения Мариуполя в гетто будут катастрофичны", – подчеркнул Андрющенко.

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