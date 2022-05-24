Подоляк: Никто не осуждает украинцев, которые вынуждены работать под временной оккупацией

"Никто не может осуждать украинцев, остающихся на временно оккупированных территориях. Мы с пониманием относимся к людям, которые должны продолжать работу: медикам, коммунальщикам и так далее. Но не к коллаборантам у власти – им не будет пощады. Украина освободит своих граждан. Скоро", – написал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ніхто не може засуджувати українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях. Ми з розумінням ставимося до людей, які мусять продовжувати працювати: медиків, комунальників тощо. Але не до колаборантів у владі – їм не буде пощади. * звільнить своїх громадян. Скоро.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 23, 2022
3 марта Верховная Рада приняла в целом законопроекты №5143 (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) и №5144 (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность).
Президент Украины Владимир Зеленский подписал оба документа 14 марта.
25 марта Верховная Рада усилила ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, приняв законопроект №7186.