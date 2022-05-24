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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк: Никто не осуждает украинцев, которые вынуждены работать под временной оккупацией

Подоляк: Коллаборантам не будет пощады
Подоляк: Коллаборантам не будет пощады
Фото: president.gov.ua

Украинские власти с пониманием относятся к людям, которые вынуждены продолжать работу на временно оккупированных территориях. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter 23 мая.

"Никто не может осуждать украинцев, остающихся на временно оккупированных территориях. Мы с пониманием относимся к людям, которые должны продолжать работу: медикам, коммунальщикам и так далее. Но не к коллаборантам у власти – им не будет пощады. Украина освободит своих граждан. Скоро", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла в целом законопроекты №5143 (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) и №5144 (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал оба документа 14 марта.

25 марта Верховная Рада усилила ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, приняв законопроект №7186.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оккупация, госизмена, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты, коллаборационизм
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