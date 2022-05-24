Подоляк: Никто не осуждает украинцев, которые вынуждены работать под временной оккупацией

"Никто не может осуждать украинцев, остающихся на временно оккупированных территориях. Мы с пониманием относимся к людям, которые должны продолжать работу: медикам, коммунальщикам и так далее. Но не к коллаборантам у власти – им не будет пощады. Украина освободит своих граждан. Скоро", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)