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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Это не война до последнего украинца. Но у нас нет выхода, она закончится нашей победой

Зеленский: Никто не хочет отдавать свою жизнь, но люди отдают свою жизнь ради будущего. И это не пафосные слова
Зеленский: Никто не хочет отдавать свою жизнь, но люди отдают свою жизнь ради будущего. И это не пафосные слова 
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 23 мая во время онлайн-выступления в Украинском доме в Давосе (Швейцария) заявил, что война, которую Россия развязала против Украины, закончится слезами и большими потерями, но Украина обязана в ней победить. Запись выступления опубликована на странице Офиса президента Украины в Facebook.

У президента спросили, чем закончится война России против Украины и рассчитывает ли он подписать мирное соглашение с РФ. 

"Любая война должна закончиться миром. Чем закончится наша война? Давайте посмотрит на это объективно. Страданиями многих семей, потерей большого количества людей. Большими потерями родных, близких. [Будут] родители, которые пережили своих детей. Это же трагедия для всех нас, у кого есть дети и у кого нет. Я уверен, все понимают это чувство", – сказал глава государства. 

Зеленский рассказал, что 23 мая вручил ордена "Золотая Звезда" родным погибших защитников, удостоенным звания Героя Украины.

"Я не видел там в глазах счастья. Я не видел счастья, когда они получали "Золотую Звезду". Я видел там трагедию, трагедию их семей. То чем заканчивается любая война? Она заканчивается именно так, слезами", – сказал президент.

При этом он подчеркнул, что не Украина начала эту войну, но она обязана защищать себя. 

"У нас нет выбора: мы не начинали эту войну, но мы на своей земле, нам некуда деться. И поэтому мы сильные, и поэтому мы объединенные, и поэтому мы воюем тут. И воюем за свободу. Никто не хочет отдавать свою жизнь, но люди отдают свою жизнь ради будущего. И это не пафосные слова... В этом большая боль и большое страдание украинского народа и любого народа, который проходит войну, – сказал Зеленский. – Поэтому у нас нет выхода, и война закончится нашей победой. Это не война до последнего украинца. Мы не имеем права просто отдать и землю, и людей, живущих на этой земле. Думаете, нам нужна земля без людей? Нет. Думаете, есть счастье в том, что результатом этой войны являются вынужденно перемещенные лица, люди, выехавшие в другие государства и живущие там? И какие люди уехали? Мужчины остались, уехали женщины, уехали дети. Потому будет победа, потому что это наша земля, наши люди, мы за них боремся. Мы отдаем высокую цену, но точно будет победа, потому что другого выхода просто нет". 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/388091866581187/

Контекст:

Сегодня – 90-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. За время полномасштабной войны российская армия захватила часть Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей. В начале апреля РФ отступила из северных регионов Украины, сосредоточив усилия на наступлении на востоке

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился

Зеленский заявил, что украинский народ не примет никакого исхода войны с Россией, кроме победы. "Победа будет очень сложной. Она будет кровавой, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии. Я уверен в этом, потому что есть вещи, которые мы не сможем завершить иначе, как за столом переговоров. Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет все не отдать", – сказал президент

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Герой Украины, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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