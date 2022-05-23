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"Рекорд, которого не должно быть". ООН заявила, что число беженцев в мире превысило 100 млн

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Согласно данным ООН, 8 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами, а еще 6 млн выехали за границу
Согласно данным ООН, 8 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами, а еще 6 млн выехали за границу
Фото: ЕРА

Число людей, вынужденных бежать от конфликтов, насилия, нарушений прав человека и преследований, впервые превысило 100 млн. Одной из причин этого стала война в Украине. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ООН.

"100 млн – это четкая цифра, которая в равной степени отрезвляет и является тревожной. Это рекорд, которого не должно быть. Он должен стать сигналом для решения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, заставляющих невинных людей бросать свои дома", – заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Согласно данным ООН, до начала большой войны в Украине количество вынужденно перемещенных людей в мире оценивали примерно в 90 млн человек. После полномасштабного вторжения России эта цифра выросла на 14 млн украинцев, из них 8 млн стали внутренне перемещенными лицами, а еще 6 млн выехали за границу.

"Международная реакция на людей, бегущих от войны в Украине, была преимущественно положительной. Соболезнование есть, и нам нужна подобная мобилизация для всех кризисов по всему миру. Но гуманитарная помощь является паллиативом, а не лечением. Чтобы переломить эту тенденцию, единственным ответом является мир и стабильность", – добавил Гранди.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 89-й день противостояния Украины полномасштабной агрессии России.

Теги: Россия, Украина, ООН, оккупация, беженцы, агрессия, украинцы, война России против Украины, украинец, Филиппо Гранди
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