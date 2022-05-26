Депутату Херсонского облсовета Булюку предъявили второе подозрение – по данным следствия, он хотел стать "главой таможни" при оккупантах

Булюку в мае уже предъявили одно подозрение – в госизмене, совершенной в условиях военного положения Фото: Віталій Булюк / Facebook

Депутата подозревают в сотрудничестве с представителями государства-агрессора (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, Булюк выступил с инициативой начать "таможенное оформление товаров" на Херсонской таможне, которую захватчики временно взяли под свой контроль. Он также предложил свою кандидатуру на должность главы оккупационной "Херсонской таможни".

Он также обратился к работникам Херсонской таможни Гостаможслужбы Украины, которые находились на территории Херсона и Херсонской области, с предложением продолжить работу под его руководством, сообщили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование ведет ГБР.

Булюку уже предъявлено одно подозрение – в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, 16 марта он помогал оккупантам захватить здание одного из городских советов на территории области, убеждал местных жителей не мешать оккупантам раздавать так называемую гуманитарную помощь, а также предоставил оккупантам информацию о местном жителе, защищавшем интересы общины, после чего того незаконно задержали.

Кроме того, как сообщили в партии "Наш край", Булюк стал заместителем "главы" оккупационной администрации в Херсонской области, экс-нардепа Владимира Сальдо.

В партии заявили, что начали процедуру отзыва депутатских полномочий Булюка. В политсиле утверждали, что Булюк не является членом партии с июля 2021 года, хотя входил в состав фракции в Херсонском областном совете.

На сайте Херсонского облсовета указано, что Булюк возглавляет областную организацию партии "Наш край" и является заместителем председателя облсовета.