Депутату Херсонского облсовета Булюку предъявили второе подозрение – по данным следствия, он хотел стать "главой таможни" при оккупантах

Депутата подозревают в сотрудничестве с представителями государства-агрессора (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, Булюк выступил с инициативой начать "таможенное оформление товаров" на Херсонской таможне, которую захватчики временно взяли под свой контроль. Он также предложил свою кандидатуру на должность главы оккупационной "Херсонской таможни".
Он также обратился к работникам Херсонской таможни Гостаможслужбы Украины, которые находились на территории Херсона и Херсонской области, с предложением продолжить работу под его руководством, сообщили в Офисе генпрокурора.
Досудебное расследование ведет ГБР.
Булюку уже предъявлено одно подозрение – в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, 16 марта он помогал оккупантам захватить здание одного из городских советов на территории области, убеждал местных жителей не мешать оккупантам раздавать так называемую гуманитарную помощь, а также предоставил оккупантам информацию о местном жителе, защищавшем интересы общины, после чего того незаконно задержали.
Кроме того, как сообщили в партии "Наш край", Булюк стал заместителем "главы" оккупационной администрации в Херсонской области, экс-нардепа Владимира Сальдо.
В партии заявили, что начали процедуру отзыва депутатских полномочий Булюка. В политсиле утверждали, что Булюк не является членом партии с июля 2021 года, хотя входил в состав фракции в Херсонском областном совете.
На сайте Херсонского облсовета указано, что Булюк возглавляет областную организацию партии "Наш край" и является заместителем председателя облсовета.
Российские оккупанты 16 марта заявили о создании во временно оккупированном Херсоне "комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. В их числе был бывший мэр Херсона, экс-нардеп от Партии регионов Владимир Сальдо.
26 апреля оккупанты представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец. По информации Bihus.info, он в советское время работал в КГБ, а затем, в начале 2000-х – в СБУ.
"Главой области" стал Сальдо. 29 апреля прокуроры заочно сообщили Сальдо о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения.