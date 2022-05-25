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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ могут освободить Херсон, но нужно иметь тройное преимущество – генерал Марченко

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Марченко: У нас принципиально если в селе три-четыре семьи, мы по селу не бьем. Это сильно усложняет ведение боевых действий
Марченко: У нас принципиально – если в селе три-четыре семьи, мы по селу не бьем. Это сильно усложняет ведение боевых действий
Фото: mil.gov.ua (архив)

У ВСУ есть перспективы освободить оккупированный Херсон, считает генерал-майор Дмитрий Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева. Об этом он сказал в интервью николаевскому изданию "НикВести".

По оценке военного, в Херсонской области было потеряно тактическое время – враги успели зайти в населенные пункты и обосноваться там.

"Когда они наступали с колес, тогда проще было сопротивляться, воевать, а когда они уже начинают оборудовать позиции, это уже называется позиционная оборона. Для того, чтобы нам выбить врага – об этом говорят все книжки, все истории боев, – надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", – сказал генерал-майор.

На вопрос о сложностях освобождения оккупированных городов Марченко ответил, что у ВСУ есть принцип не стрелять по мирным населенным пунктам.

"В первые дни войны они выходили на дороги и мы их успешно там лупили, они потом поняли: заходят в село – все, в село мы не стреляем, потому что там наши люди. Был даже такой случай: глава ОТГ позвонил, сказал: "Все, там людей нет, там куча танков, можете сносить с лица земли это село". Потом, как оказалось, его просто взяли в плен и заставили позвонить. Всех людей, которые сидели в подвалах, русские повыгоняли наверх, а сами попрятались в подвалах", – рассказал Марченко.

Он считает, что российским солдатам нужно создать "картинку", что украинцы якобы уничтожают сами себя и не жалеют собственный народ.

"У нас принципиально – если в селе три-четыре семьи, мы по селу не бьем. Это усложняло наше сопротивление и порядок ведения боевых действий, очень сильно усложняло, но это наши принципы", – подчеркнул Марченко. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон

Теги: Херсон, оккупация, Херсонская область, война России против Украины, Дмитрий Марченко
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