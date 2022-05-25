ВСУ могут освободить Херсон, но нужно иметь тройное преимущество – генерал Марченко

Марченко: У нас принципиально – если в селе три-четыре семьи, мы по селу не бьем. Это сильно усложняет ведение боевых действий Фото: mil.gov.ua (архив)

По оценке военного, в Херсонской области было потеряно тактическое время – враги успели зайти в населенные пункты и обосноваться там.

"Когда они наступали с колес, тогда проще было сопротивляться, воевать, а когда они уже начинают оборудовать позиции, это уже называется позиционная оборона. Для того, чтобы нам выбить врага – об этом говорят все книжки, все истории боев, – надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", – сказал генерал-майор.

На вопрос о сложностях освобождения оккупированных городов Марченко ответил, что у ВСУ есть принцип не стрелять по мирным населенным пунктам.

"В первые дни войны они выходили на дороги и мы их успешно там лупили, они потом поняли: заходят в село – все, в село мы не стреляем, потому что там наши люди. Был даже такой случай: глава ОТГ позвонил, сказал: "Все, там людей нет, там куча танков, можете сносить с лица земли это село". Потом, как оказалось, его просто взяли в плен и заставили позвонить. Всех людей, которые сидели в подвалах, русские повыгоняли наверх, а сами попрятались в подвалах", – рассказал Марченко.

Он считает, что российским солдатам нужно создать "картинку", что украинцы якобы уничтожают сами себя и не жалеют собственный народ.

"У нас принципиально – если в селе три-четыре семьи, мы по селу не бьем. Это усложняло наше сопротивление и порядок ведения боевых действий, очень сильно усложняло, но это наши принципы", – подчеркнул Марченко.

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