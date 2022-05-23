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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты планировали взять Николаев по сценарию Мариуполя – генерал-майор Марченко

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Марченко: Мне восемь раз давали команду взорвать Варваровский мост
Марченко: Мне восемь раз давали команду взорвать Варваровский мост
Фото: nikvesti.com

Российские оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области. Об этом в интервью николаевскому изданию "НикВести" заявил генерал-майор Дмитрий Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева.

"То, что мы поломали полностью театр их боевых действий, было понятно еще в первую неделю моего нахождения в Николаеве. Преимущество где-то переходит с той стороны на нашу и от нашей – к их, это все зависит точечно от участков, где ведутся бои. Да, нам тяжело, но инициатива пока в наших руках", – подчеркнул Марченко.

Он рассказал, что по прибытии в Николаев 25 февраля увидел, что среди населения царят панические настроения, а между органами власти и силовыми структурами нет взаимодействия.

"25 числа здесь не было ни одного окопа, ни одного блокпоста и ни одного патруля. Первые две ночи я ездил по городу, по мне стреляли несколько раз. Я останавливал, говорил: "Подожди, зачем ты стреляешь, кто тебя поставил?" Я понял, что основная проблема в том, что нет коммуникации", – отметил генерал-майор.

По его словам, он не позволил эвакуироваться ряду представителей власти и силовых структур, которые хотели покинуть Николаев. В частности, с этой целью на ночь в городе разводили мосты.

"Мосты разводили и для того, чтобы не могли выехать и не могли заехать. Честно говоря, мне восемь раз давали команду взорвать Варваровский мост. Это я бы самостоятельно себя завел в котел. Я объяснил, меня услышали, что мост можно не взрывать, а просто развести. И восстановить его будет не так уж и просто, если россияне зайдут в Николаев", – пояснил Марченко.

Он подчеркнул, что оккупанты хотели взять Николаев "измором".

"Нас брали по плану Мариуполя – окружить, вытеснить все [украинские] войска в центр города, на какой-то объект, допустим, завод имени 61 коммунара (Николаевский судостроительный завод. – "ГОРДОН"), обрезать свет, воду и томить нас, пока мы не начнем сходить с ума, пока не закончатся боеприпасы, еда, вода", – резюмировал генерал-майор.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Мариуполь, война России против Украины, Дмитрий Марченко, российские оккупанты
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