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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области в результате обстрелов ранены девять человек за сутки – облсовет

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Оккупанты обстреливают жилые дома в Николаеве и Николаевской области
Оккупанты обстреливают жилые дома в Николаеве и Николаевской области
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Российские захватчики продолжат обстреливать Николаевскую область, за прошедшие сутки ранения получили девять жителей региона. Об этом днем 22 мая сообщил в Facebook Николаевский областной совет.

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Сейчас больше всего достается Березнеговатской и Широковской общинам и городу Николаеву. В очередной раз уничтожены жилые дома. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили девять человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", – сказано в сообщении.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

По информации облсовета, всего по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 151 гражданин, пострадавший от атак оккупантов.

https://www.facebook.com/mk.oblrada/posts/319454267039217

В ГСЧС Николаевской области отметили, что от обстрелов сильно страдают села в Первомайском районе, расположенные ближе всего к частично оккупированной Херсонской области. Так, сегодня утром спасатели тушили несколько пожаров в селе Первомайское, возникших из-за попадания боеприпасов и их обломков.

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/314266180882213

https://www.facebook.com/DSNSMYKOL/posts/314118614230303

По информации оперативного командования "Юг", сегодня оккупанты обстреляли Николаев, Широковскую и Березнеговатскую общины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине областного центра.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля он заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил мэр города Александр Сенкевич в конце апреля.

Теги: Николаев, ГСЧС, раненые, Николаевская область, спасатели, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие
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