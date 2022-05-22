В Николаевской области в результате обстрелов ранены девять человек за сутки – облсовет

"Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. Сейчас больше всего достается Березнеговатской и Широковской общинам и городу Николаеву. В очередной раз уничтожены жилые дома. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили девять человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", – сказано в сообщении.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

По информации облсовета, всего по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 151 гражданин, пострадавший от атак оккупантов.

В ГСЧС Николаевской области отметили, что от обстрелов сильно страдают села в Первомайском районе, расположенные ближе всего к частично оккупированной Херсонской области. Так, сегодня утром спасатели тушили несколько пожаров в селе Первомайское, возникших из-за попадания боеприпасов и их обломков.

По информации оперативного командования "Юг", сегодня оккупанты обстреляли Николаев, Широковскую и Березнеговатскую общины.

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