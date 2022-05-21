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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты больше часа обстреливали Сумской район из "Градов"

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Оккупанты продолжают обстрелы Сумскую область, хоть их и вытеснили из региона
Оккупанты продолжают обстрелы Сумскую область, хоть их и вытеснили из региона
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

По состоянию на 15.30 российские оккупанты более часа вели артиллерийский огонь по населенным пунктам Сумского района из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом в Telegram написал председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Свыше часа враг ведет огонь со своей территории по ракетным системам залпового огня по территории Сумского района", – отметил он.

Госпогранслужба уточнила, что оккупанты нанесли не менее 15 ударов и "Градов".

Кроме того, вражеский вертолет нанес ракетный удар по окраине одного из населенных пунктов на границе между Харьковской и Сумской областями.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 апреля глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Сумская область, ГПСУ, РСЗО, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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