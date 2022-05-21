Российские оккупанты больше часа обстреливали Сумской район из "Градов"

"Свыше часа враг ведет огонь со своей территории по ракетным системам залпового огня по территории Сумского района", – отметил он.
Госпогранслужба уточнила, что оккупанты нанесли не менее 15 ударов и "Градов".
Кроме того, вражеский вертолет нанес ракетный удар по окраине одного из населенных пунктов на границе между Харьковской и Сумской областями.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.