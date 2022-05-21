Российские оккупанты больше часа обстреливали Сумской район из "Градов"

Оккупанты продолжают обстрелы Сумскую область, хоть их и вытеснили из региона Фото: Дмитро Живицький / Facebook

"Свыше часа враг ведет огонь со своей территории по ракетным системам залпового огня по территории Сумского района", – отметил он.

Госпогранслужба уточнила, что оккупанты нанесли не менее 15 ударов и "Градов".

Кроме того, вражеский вертолет нанес ракетный удар по окраине одного из населенных пунктов на границе между Харьковской и Сумской областями.

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