РФ вечером 18 мая обстреливала Сумскую область вдоль всей линии границы – Живицкий

Оккупанты обстреливали Сумскую область в том числе из автоматов Фото: ЕРА (архив)

Он отметил, что российские враги "словно взбесились" – и в период с 17.30 до 22.30 в районе Глухова, Белополья, Великописаревской и Путивльской общин фиксировали взрывы, минометный огонь, обстрелы из самоходной артиллерийской установки и автоматов. Обстрел велся со стороны России, уточнил Живицкий.

Около 30 минут оккупанты вели массированный обстрел Белопольской общины из артиллерии и стрелкового оружия.

"Мы реагировали на враждебные действия должным образом. Предварительно потерь и пострадавших нет", – написал Живицкий.