РФ вечером 18 мая обстреливала Сумскую область вдоль всей линии границы – Живицкий

Он отметил, что российские враги "словно взбесились" – и в период с 17.30 до 22.30 в районе Глухова, Белополья, Великописаревской и Путивльской общин фиксировали взрывы, минометный огонь, обстрелы из самоходной артиллерийской установки и автоматов. Обстрел велся со стороны России, уточнил Живицкий.
Около 30 минут оккупанты вели массированный обстрел Белопольской общины из артиллерии и стрелкового оружия.
"Мы реагировали на враждебные действия должным образом. Предварительно потерь и пострадавших нет", – написал Живицкий.
8 апреля глава Сумской областной военной адмимнстрации Дмитрий Живицкий сообщил, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.
Оперативное командование "Север" проинформировало 17 мая, что оккупанты обстреливают приграничные населенные пункты Сумской области со стороны России. Потерь личного состава ВСУ и военной техники нет, отметили украинские военные.