Утром оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ – оперативное командование "Север"

Среди личного состава украинских войск потерь нет, сообщили в ОК "Север" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Сегодня утром враг снова обстрелял приграничье Сумской области. Наблюдатели зафиксировали шесть "приходов" в сторону населенного пункта Кучеривка с территории России", – говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники украинских военных нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)