Утром оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ – оперативное командование "Север"

"Сегодня утром враг снова обстрелял приграничье Сумской области. Наблюдатели зафиксировали шесть "приходов" в сторону населенного пункта Кучеривка с территории России", – говорится в сообщении.
Потерь среди личного состава и техники украинских военных нет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.