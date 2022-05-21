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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром оккупанты обстреляли Сумскую область с территории РФ – оперативное командование "Север"

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Среди личного состава украинских войск потерь нет, сообщили в ОК "Север"
Среди личного состава украинских войск потерь нет, сообщили в ОК "Север"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Утром 21 мая российские оккупанты обстреляли Сумскую область с территории России. Об этом сообщил пресс-центр оперативного командования "Север" в Facebook.

"Сегодня утром враг снова обстрелял приграничье Сумской области. Наблюдатели зафиксировали шесть "приходов" в сторону населенного пункта Кучеривка с территории России", – говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники украинских военных нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

8 апреля глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, обстрелы, война России против Украины
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