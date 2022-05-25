В оккупированных районах Херсонской области не работают 90% аптек, лекарства подорожали в 3–5 раз – КрымSOS

По его словам, некоторые сети планируют полностью закрыться, в регионе уже сильный дефицит лекарств и медицинских товаров. В аптеках остались узкоспециализированные препараты, витамины, лекарственные травы, чаи и некоторая косметика. При этом цены на большинство наименований выросли в 3–5 раз.
"Лекарства сейчас везут из оккупированного Крыма и России и продают из багажников на местных рынках, они не сертифицированы и могут быть подделкой. Огромная проблема с препаратами для сердца и от давления", – рассказал он.
Савченко отметил, что отдельная проблема у беременных женщин с приобретением необходимого для роддома. Также есть существенные проблемы с детскими лекарствами, самая острая ситуация – с жаропонижающим.
"Лекарства для детей – еще одна большая проблема, как и товары для младенцев. Фактически даже те, которые завозят из РФ и Крыма, могут быть опасны, потому что никто не знает, они настоящие или это подделка", – добавил руководитель КрымSOS.
Армия РФ зашла на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
10 мая глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что почти половина жителей Херсона уехала с начала войны РФ против Украины, а из области выехал каждый пятый.