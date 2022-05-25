В оккупированных районах Херсонской области не работают 90% аптек, лекарства подорожали в 3–5 раз – КрымSOS

По его словам, некоторые сети планируют полностью закрыться, в регионе уже сильный дефицит лекарств и медицинских товаров. В аптеках остались узкоспециализированные препараты, витамины, лекарственные травы, чаи и некоторая косметика. При этом цены на большинство наименований выросли в 3–5 раз.

"Лекарства сейчас везут из оккупированного Крыма и России и продают из багажников на местных рынках, они не сертифицированы и могут быть подделкой. Огромная проблема с препаратами для сердца и от давления", – рассказал он.

Савченко отметил, что отдельная проблема у беременных женщин с приобретением необходимого для роддома. Также есть существенные проблемы с детскими лекарствами, самая острая ситуация – с жаропонижающим.

"Лекарства для детей – еще одна большая проблема, как и товары для младенцев. Фактически даже те, которые завозят из РФ и Крыма, могут быть опасны, потому что никто не знает, они настоящие или это подделка", – добавил руководитель КрымSOS.