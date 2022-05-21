"Наш край" начал процедуру отзыва полномочий своего депутата в Херсонском облсовете. Его подозревают в госизмене

Булюк стал заместителем "главы" оккупационной администрации в Херсонской области, экс-нардепа Владимира Сальдо.

"Виталий Булюк не является членом партии с июля 2021, но входил в состав нашей фракции в Херсонском областном совете. Мы начинаем немедленную процедуру отзыва его депутатских полномочий и призываем правоохранительные органы, прежде всего прокуратуру, максимально тщательно и беспристрастно расследовать возможный факт государственной измены", – сказал Мазурчак, заявив, что политсила "не будет терпеть коллаборантов".

На сайте Херсонского облсовета указано, что Булюк возглавляет областную организацию партии "Наш край" и является заместителем председателя облсовета.

Фото: nashkray.org

Офис генпрокурора информировал 11 мая, что депутату Херсонского облсовета сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. По данным следствия, 16 марта он помогал оккупанта захватить здание одного из городских советов на территории области, а также убеждал местных жителей не противодействовать оккупантам раздавать так называемую "гуманитарную помощь".

"Кроме того, подозреваемый предоставил представителям РФ информацию о местном жителе, защищавшем интересы общины. Это послужило основанием для незаконного лишения свободы этого мужчины", – сообщили в ОГП, не называя имени подозреваемого. По данным движения "Чесно", это Булюк. Также это косвенно подтверждает фото подозреваемого, которое опубликовали прокуроры, заблюрив его лицо.

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