"Наш край" начал процедуру отзыва полномочий своего депутата в Херсонском облсовете. Его подозревают в госизмене

Булюк стал заместителем "главы" оккупационной администрации в Херсонской области, экс-нардепа Владимира Сальдо.
"Виталий Булюк не является членом партии с июля 2021, но входил в состав нашей фракции в Херсонском областном совете. Мы начинаем немедленную процедуру отзыва его депутатских полномочий и призываем правоохранительные органы, прежде всего прокуратуру, максимально тщательно и беспристрастно расследовать возможный факт государственной измены", – сказал Мазурчак, заявив, что политсила "не будет терпеть коллаборантов".
На сайте Херсонского облсовета указано, что Булюк возглавляет областную организацию партии "Наш край" и является заместителем председателя облсовета.
Офис генпрокурора информировал 11 мая, что депутату Херсонского облсовета сообщили о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения. По данным следствия, 16 марта он помогал оккупанта захватить здание одного из городских советов на территории области, а также убеждал местных жителей не противодействовать оккупантам раздавать так называемую "гуманитарную помощь".
"Кроме того, подозреваемый предоставил представителям РФ информацию о местном жителе, защищавшем интересы общины. Это послужило основанием для незаконного лишения свободы этого мужчины", – сообщили в ОГП, не называя имени подозреваемого. По данным движения "Чесно", это Булюк. Также это косвенно подтверждает фото подозреваемого, которое опубликовали прокуроры, заблюрив его лицо.
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Российские оккупанты 16 марта заявили о создании во временно оккупированном Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. В их числе был бывший мэр Херсона, экс-нардеп от Партии регионов Сальдо.
26 апреля оккупанты представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять Александр Кобец, по информации "Украинской правды", он был водителем законного мэра города Игоря Колыхаева. "Главой области" стал Сальдо.
29 апреля прокуроры заочно сообщили Сальдо о подозрении в госизмене, совершенной в условиях военного положения.