Журналисты идентифицировали секретного "мэра" Херсона

Как отмечают журналисты, Кобец не показывает лицо публично, его страниц в соцсетях не найти, и даже на пропагандистских видео он не появляется.

По данным источников Bihus.Info, Кобец поспешно уехал из Киева 7 марта 2022 года на автомобиле Mercedes-Benz с номерным знаком AA8332CO, зарегистрированным на его жену Анну Кобец.

Фото: bihus.info

На пассажирском сиденье вместе с Кобцем виден другой мужчина. По информации редакции, он подсел в авто к Кобцу на выезде из Киева, а жена пересела на заднее сиденье.

Фото: bihus.info

Источники журналистов сообщили, что в 7 марта Кобец направился на запад Украины, а 15 марта уехал из страны через пункт пропуска "Ужгород". Он смог пересечь границу как лицо старше 60 лет (ему 62).

А уже 26 апреля законный мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что так называемый "военный комендант" оккупированной Херсонской области полковник Виктор Бедрик "назначил" Кобеца псевдомэром Херсона.

Как выяснили журналисты, Кобец родился в Херсоне, некоторое время жил там, а затем много лет жил в Киеве (зарегистрированный по улице Оболонской) и, возможно, в Москве.

По данным источников Bihus.Info, за предыдущие пять лет, с 27 апреля 2017-го по 27 апреля 2022 года, Кобец 22 раза выезжал из Украины за границу. Большинство этих выездов он осуществлял напрямую в Россию и Беларусь. В частности, Кобец летал в Минск в 2019 году и ездил поездом и машиной в Россию в 2018 году.

Источники журналистов также подтвердил информацию издания "Мост" и "Центра журналистских расследований" о том, что в советское время Кобец работал в КГБ, а затем, в начале 2000-х – в украинской СБУ. В частности, в центральном аппарате СБУ, откуда был уволен до 2010 года.

Как установили журалисты, в 2006 году Кобец был оформлен сотрудником киевской фирмы "Украгрохимпромхолдинг", торговавшей аммиаком. Ее в Украине основал россиянин Александр Бессонов. В 2012 году Кобец вместе с женой Анной основал в Киеве фирму "Кобец компани" и пытался заниматься бизнесом.

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