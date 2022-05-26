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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналисты идентифицировали секретного "мэра" Херсона

 
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Журналисты получили фото Кобца и его жены
Журналисты получили фото Кобца и его жены
Фото: bihus.info

Редакция Bihus.Info получила от источников фотографии псевдомэра оккупированного Херсона Александра Кобеца. Его личность русские оккупанты держат в секрете.

Как отмечают журналисты, Кобец не показывает лицо публично, его страниц в соцсетях не найти, и даже на пропагандистских видео он не появляется. 

По данным источников Bihus.Info, Кобец поспешно уехал из Киева 7 марта 2022 года на автомобиле Mercedes-Benz с номерным знаком AA8332CO, зарегистрированным на его жену Анну Кобец.

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

На пассажирском сиденье вместе с Кобцем виден другой мужчина. По информации редакции, он подсел в авто к Кобцу на выезде из Киева, а жена пересела на заднее сиденье.

Фото: bihus.info
Фото: bihus.info

Источники журналистов сообщили, что в 7 марта Кобец направился на запад Украины, а 15 марта уехал из страны через пункт пропуска "Ужгород". Он смог пересечь границу как лицо старше 60 лет (ему 62).

А уже 26 апреля законный мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что так называемый "военный комендант" оккупированной Херсонской области полковник Виктор Бедрик "назначил" Кобеца псевдомэром Херсона.

Как выяснили журналисты, Кобец родился в Херсоне, некоторое время жил там, а затем много лет жил в Киеве (зарегистрированный по улице Оболонской) и, возможно, в Москве.

По данным источников Bihus.Info, за предыдущие пять лет, с 27 апреля 2017-го по 27 апреля 2022 года, Кобец 22 раза выезжал из Украины за границу. Большинство этих выездов он осуществлял напрямую в Россию и Беларусь. В частности, Кобец летал в Минск в 2019 году и ездил поездом и машиной в Россию в 2018 году.

Источники журналистов также подтвердил информацию издания "Мост" и "Центра журналистских расследований" о том, что в советское время Кобец работал в КГБ, а затем, в начале 2000-х – в украинской СБУ. В частности, в центральном аппарате СБУ, откуда был уволен до 2010 года.

Как установили журалисты, в 2006 году Кобец был оформлен сотрудником киевской фирмы "Украгрохимпромхолдинг", торговавшей аммиаком. Ее в Украине основал россиянин Александр Бессонов. В 2012 году Кобец вместе с женой Анной основал в Киеве фирму "Кобец компани" и пытался заниматься бизнесом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: BIHUS info / YouTube
Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выражал уверенность, что украинская армия освободит Херсон

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, война, война России против Украины, Bihus.info, российские оккупанты
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