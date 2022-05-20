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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над зданием железнодорожного вокзала в оккупированном Херсоне подняли флаг Украины

В "Укрзалізниці" заявили, что в Херсоне действует украинское партизанское движение
В "Укрзалізниці" заявили, что в Херсоне действует украинское партизанское движение
Фото: depositphotos.com

Над зданием железнодорожного вокзала в оккупированном Херсоне подняли флаг Украины. Об этом 20 мая в Telegram сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

"Украинское партизанское движение не спит даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона реет украинский флаг. Потому что Херсон – это Украина, так было, есть и будет!" – говорится в сообщении компании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон оккупирован войсками РФ с начала марта.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, флаг, вокзал, война России против Украины, российские оккупанты
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