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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вице-премьер РФ агитировал в оккупированном Херсоне за "российскую семью" – СМИ

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Приезд российского чиновника пропагандисты называют "рабочим визитом"
Приезд российского чиновника пропагандисты называют "рабочим визитом"
Фото: EPA

Вице-премьер-министр правительства России Марат Хуснуллин, находясь в оккупированной Херсонской области, заявил, что она может занять "достойное место в российской семье", об этом 17 мая сообщило "РИА Новости".

Прокремлевское агентство называет его приезд "рабочим визитом".

"Считаем, что у Херсона большая перспектива и что он будет на достойном месте в нашей российской семье. Не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше", – сказал Хуснуллин.

11 мая так называемый замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона намерены попросить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ без проведения референдума и объявления независимости республики, как это было в Крыму и "ДНР/ЛДНР".

Спикер Кремля Дмитрий Песков тогда в ответ заявил, что этот вопрос  должны решать местные жители. По его словам, "подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкое юридическое обоснование и быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом".

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Теги: оккупация, Херсонская область, война России против Украины, Кирилл Стремоусов
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