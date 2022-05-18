Вице-премьер РФ агитировал в оккупированном Херсоне за "российскую семью" – СМИ

Прокремлевское агентство называет его приезд "рабочим визитом".

"Считаем, что у Херсона большая перспектива и что он будет на достойном месте в нашей российской семье. Не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше", – сказал Хуснуллин.

11 мая так называемый замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона намерены попросить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ без проведения референдума и объявления независимости республики, как это было в Крыму и "ДНР/ЛДНР".

Спикер Кремля Дмитрий Песков тогда в ответ заявил, что этот вопрос должны решать местные жители. По его словам, "подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкое юридическое обоснование и быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом".