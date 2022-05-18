Вице-премьер РФ агитировал в оккупированном Херсоне за "российскую семью" – СМИ

Прокремлевское агентство называет его приезд "рабочим визитом".
"Считаем, что у Херсона большая перспектива и что он будет на достойном месте в нашей российской семье. Не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше", – сказал Хуснуллин.
11 мая так называемый замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона намерены попросить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав РФ без проведения референдума и объявления независимости республики, как это было в Крыму и "ДНР/ЛДНР".
Спикер Кремля Дмитрий Песков тогда в ответ заявил, что этот вопрос должны решать местные жители. По его словам, "подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкое юридическое обоснование и быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом".
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.