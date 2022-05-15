Сеть отелей Premier осудила коллаборантские действия владельцев отеля в Херсоне

"Сеть гостиниц Premier осуждает коллаборантские действия владельцев отеля, который до войны работал под брендом Premier Compas Hotel в Херсоне, и заявляет, что любые попытки вести бизнес вне украинского законодательства и получения оплаты за услуги в рублях незаконны! С марта 2022-го отсутствует связь с менеджментом херсонского отеля. На его новой странице в соцсетях заблокирована возможность добавлять комментарии по официальной позиции сети гостиниц Premier", – сказано в сообщении.

В сети отметили, что имели контракт с Premier Compas Hotel Kherson по предоставлению консультационных услуг по маркетингу и управлению, а также предоставляли право пользования брендом Premier, но не владеют этим отелем.

"После начала оккупации Херсонской области сеть гостиниц Premier сообщила Premier Compas Hotel о прекращении сотрудничества. Сеть Premier с 2014 года осуждает действия России по Украине и с самого начала полномасштабной войны в 2022 году ведет активную волонтерскую деятельность и оказывает поддержку ВСУ", – подчеркнули в Premier Compas Hotel.