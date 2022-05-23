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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне с начала российской оккупации исчезли более 250 человек – мэр

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Колыхаев: Люди исчезают. Преимущественно те, кто служил в АТО, в ВСУ, люди с активной проукраинской позицией, корреспонденты
Колыхаев: Люди исчезают. Преимущественно те, кто служил в АТО, в ВСУ, люди с активной проукраинской позицией, корреспонденты
Фото: Игорь Колыхаев / Facebook

В Херсоне с начала российской оккупации исчезли более 250 человек, 70 из них были освобождены. Об этом заявил мэр города Игорь Колыхаев в интервью "РБК-Украина", которое вышло 23 мая.

"Люди исчезают. Преимущественно те, кто служил в АТО, в ВСУ, люди с активной проукраинской позицией, корреспонденты. Подвергаются ли они пыткам? Наверное, да. Я не общался с теми, кто прошел какие-то пытки, но люди такое пересказывают. Мы ведем статистику только после того, как люди к нам обращаются по поводу своих знакомых или близких. По статистике, у нас было более 250 человек, которые исчезли. Из них 70 освобождены. Что случилось с остальными, мне трудно сказать. Но стараемся держать связь с теми, кто оставил свои контакты, чтобы узнать, вернулись ли их близкие домой", – сказал он.

Также Колыхаев заявил, что не видел в Херсоне фильтрационных лагерей.

"Фильтрационные лагеря действуют, когда люди выезжают в сторону Крыма – об этом слышал", – рассказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

10 мая глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута сообщал, что почти половина жителей Херсона уехала с начала войны РФ против Украины, а из области выехал каждый пятый.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, оккупация, похищение, война России против Украины, Игорь Колыхаев, российские оккупанты
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