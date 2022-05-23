В Херсоне с начала российской оккупации исчезли более 250 человек – мэр

Колыхаев: Люди исчезают. Преимущественно те, кто служил в АТО, в ВСУ, люди с активной проукраинской позицией, корреспонденты Фото: Игорь Колыхаев / Facebook

"Люди исчезают. Преимущественно те, кто служил в АТО, в ВСУ, люди с активной проукраинской позицией, корреспонденты. Подвергаются ли они пыткам? Наверное, да. Я не общался с теми, кто прошел какие-то пытки, но люди такое пересказывают. Мы ведем статистику только после того, как люди к нам обращаются по поводу своих знакомых или близких. По статистике, у нас было более 250 человек, которые исчезли. Из них 70 освобождены. Что случилось с остальными, мне трудно сказать. Но стараемся держать связь с теми, кто оставил свои контакты, чтобы узнать, вернулись ли их близкие домой", – сказал он.

Также Колыхаев заявил, что не видел в Херсоне фильтрационных лагерей.

"Фильтрационные лагеря действуют, когда люди выезжают в сторону Крыма – об этом слышал", – рассказал он.

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