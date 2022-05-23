Безопасно выехать из Херсона невозможно – мэр

"С первого дня широкомасштабной войны, с 24-го по 28 февраля из города Херсон люди выезжали на свой собственный страх и риск. Они ехали в сторону Николаева. Но у нас ни дня не было безопасного зеленого коридора. Здесь остались дети из детдомов, интернатов, которые также не выехали из нашего города. 3 марта в наш город зашли войска РФ. И с тех пор территория Херсона находится под полным контролем войск Российской Федерации или в оккупации, если так можно сказать. Ведь на сегодня город Херсон и область не признаны временно оккупированными территориями. Безопасно выехать из Херсона невозможно", – сказал он.

По словам Колыхаева, с 1 мая люди выезжают через Снигиревку и Давидов Брод.

"Там сейчас стоят очень большие колонны, многокилометровые – как на въезд, так и на выезд с временно оккупированной территории. Там люди стоят под обстрелами "Градов", есть большое количество раненых, есть "двухсотые". Это какое-то страшное время для Херсона и всей Херсонской области. Пытаются люди выезжать в сторону Мелитополя, хотя там все равно очень много блокпостов и все туда едут "на удачу". Более безопасно, конечно, ехать в сторону оккупированного Крыма. Хотя и там есть свои нюансы", – сказал он.

Мэр также заявил, что многие выезжали на территорию временно оккупированного Крыма.

"Большое количество выезжает в Крым и ждет того, что будет дальше с Херсоном и Херсонской областью. Иногда люди уезжают, потом возвращаются, начинаются обстрелы и они снова уезжают. Очень много уехало моряков, которым нужно было идти в рейсы. Они через Крым едут в Турцию, Грузию", – сообщил Колыхаев.

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