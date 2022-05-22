"Ударили точно и прицельно". Мэр Энергодара сообщил о взрыве и ранении пророссийского "главы администрации"

"Распространяется информация о взрыве, который утром 22 мая произошел в Энергодаре на улице Курчатова. Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что во время взрыва получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники", – написал он.
По данным законно избранного мэра, раненый коллаборант и его охранники попали в больницу.
"Во время взрыва никто из жителей подъезда не пострадал. Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно", – объяснил Орлов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты захватили Энергодар в начале марта. 23–24 марта большинство местных депутатов от партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "За майбутнє", "Новая политика" и часть депутатов ОПЗЖ сложили свои полномочия, сообщал Орлов. По его словам, депутаты объяснили это невозможностью исполнять свои обязанности в рамках закона и желанием не допустить принудительного использования своих голосов для создания каких-либо незаконных "народных республик".
27 марта депутат горсовета Энергодара от ОПЗЖ Шевчик объявил о создании "совета самоорганизации города", писал Орлов. При этом сам мэр сообщил, что этот орган нелегитимный.
6 апреля стало известно, что некие 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" избрали Шевчика "главой администрации" города, и тот подписал некий "документ" об увольнении Орлова. Юридической силы и правового смысла эти "решения" не имеют.