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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ударили точно и прицельно". Мэр Энергодара сообщил о взрыве и ранении пророссийского "главы администрации"

Энергодар захватили в марте
Энергодар захватили в марте
Фото: novynarnia.com

Коллаборант Андрей Шевчик, который называет себя "главой администрации" оккупированного россиянами Энергодара Запорожской области, попал в больницу после взрыва 22 мая. Об этом сообщил в Telegram законный мэр города Дмитрий Орлов.

"Распространяется информация о взрыве, который утром 22 мая произошел в Энергодаре на улице Курчатова. Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что во время взрыва получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники", – написал он.

По данным законно избранного мэра, раненый коллаборант и его охранники попали в больницу.

"Во время взрыва никто из жителей подъезда не пострадал. Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно", – объяснил Орлов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Энергодар в начале марта. 23–24 марта большинство местных депутатов от партий "Слуга народа", "Европейская солидарность", "За майбутнє", "Новая политика" и часть депутатов ОПЗЖ сложили свои полномочия, сообщал Орлов. По его словам, депутаты объяснили это невозможностью исполнять свои обязанности в рамках закона и желанием не допустить принудительного использования своих голосов для создания каких-либо незаконных "народных республик".

27 марта депутат горсовета Энергодара от ОПЗЖ Шевчик объявил о создании "совета самоорганизации города", писал Орлов. При этом сам мэр сообщил, что этот орган нелегитимный.

6 апреля стало известно, что некие 34 члена "общественного совета самоорганизации Энергодара" избрали Шевчика "главой администрации" города, и тот подписал некий "документ" об увольнении Орлова. Юридической силы и правового смысла эти "решения" не имеют.

Теги: взрыв, война, раненые, война России против Украины, Энергодар, Дмитрий Орлов, охрана, ОПЗЖ, мэр, российские оккупанты, коллаборационизм
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