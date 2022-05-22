"Ударили точно и прицельно". Мэр Энергодара сообщил о взрыве и ранении пророссийского "главы администрации"

"Распространяется информация о взрыве, который утром 22 мая произошел в Энергодаре на улице Курчатова. Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение, что во время взрыва получили ранения самопровозглашенный глава "народной администрации" Шевчик и его охранники", – написал он.

По данным законно избранного мэра, раненый коллаборант и его охранники попали в больницу.

"Во время взрыва никто из жителей подъезда не пострадал. Из этого можно сделать очевидный вывод, что ждали именно коллаборанта и ударили точно и прицельно", – объяснил Орлов.

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